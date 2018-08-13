Türk turizmi bayram döneminden kazançlı çıkacak

Turizm sektörü bayram döneminde seyahat edecek kişi sayısı için 500 bini kıyılarda olmak üzere, hedeflenen sayının 2 milyon olduğuna işaret etti.

Kurban Bayramı tatilinin uzun olması otellerin doluluk oranlarında artış meydana getirdi.Tatil süresinin uzatılmasıyla birlikte Akdeniz ve Ege’de hemen hemen tüm otellerin dolduğunu ifade eden Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Genel Müdürü Tunç Batum, iç pazar talebinin erken rezervasyon döneminden bu yana oldukça yoğun olması sebebiyle tatilcilerin bayram dönemi için rezervasyonlarının yüzde 40’ını kampanyalı olarak satın aldığını belirterek şöyle konuştu: "Bayram tatilinin uzun süreceğinin geçtiğimiz seneden itibaren lanse edilmiş olması bu dönemin hızla dolmasında büyük etken diye düşünüyorum. Dolayısıyla, Türk turizminin, kazançlı bir bayram süreci yaşayacağını ve otellerin Ağustos bütçelerini artı rakamla tamamlayacak.

Hilton Dalaman özelinde konuşacak olursam; bayram döneminde yaklaşık olarak yüzde 45 iç pazar, yüzde 55 oranında ise İngiliz ve Alman turistleri ağırlayacağız. Bayram sonrasında ise Eylül ayı da oldukça verimli geçecek. Dalaman bölgesinde yabancı turist açısından özellikle İngiltere, Rusya ve Ukrayna’nın yüksek bir ivme kazandırdığını da söyleyebilirim.’’