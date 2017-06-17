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17 Haziran 2017 18:43

Türk ve Bulgar hakemler anma maçında buluştu

Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Eski İstanbul Şubesi Başkanı Oğuz Uğurlu ve Bulgaristan Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Stefan Ormandjiev anısına düzenlenen maçta Türk ve Bulgar hakemler karşı karşıya geldi.

Türk ve Bulgar hakemler anma maçında buluştu

17 Haziran 2017 18:43


Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) tarafından geçen sene vefat eden TFFHGD Eski İstanbul Şube Başkanı Oğuz Uğurlu ve Bulgaristan Merkez Hakem Kurulu’nun vefat eden eski Başkanı Stefan Ormandjiev anısına dostluk maçı düzenlendi. Kartal Stadı’nda yapılan maçı Merkez Hakem Kurulu 1. Bölge Sorumlusu Ahmet Erdoğan, Eski Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı Serdar Çakır ve Süper Lig hakemleri Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Mehmet Cem Satman da izledi.



Dostluk mücadelesinde Türk hakemleri sahaya şu 11 ile sahaya çıktı:


“Barış Şimşek, Bahtiyar Birinci, Murat Altan, Can Cengiz, Volkan Bayarslan, Suat Arslanboğa, Yaşar Kemal Uğurlu, Mirsad Sancaktar, Süleyman Abay, Cüneyt Çakır, Bahattin Duran.”


Bulgaristan hakemleri ise şu 11 ile mücadele etti:


“Nikolay Jardenov, Atomos Demovickli, Georgi Nikolov, Mladen Maenmov, Svetlin Neimski, Rodoslav Gidjemov, Stamislov Staveov, Alexander Atanasov, Tasko Taskov, Petur Kicilov.”




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