Türk ve Çinli iş adamları İstanbul'da buluştu

Türk ve Çinli İş insanları Türk-Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği(ÇİNİŞDER) ve İstanbul Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (İSİFED) ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti Shenzen Şehri Bölgesel Hükumetine bağlı Bao'an Belediye Başkanı Bayan Guo Ziping, Belediye yöneticileri ve bölgede faaliyetlerini sürdüren şirketlerin başkanlarının katılımı ile butik, “network amaçlı” özel görüşmeler yapmak üzere 10 kişilik bir heyet Türkiye'ye geldi.

Çinli iş adamları yeni yatırımlar peşinde

Yüksek gelir düzeyi ve başta bilgisayar teknolojileri; yazılım, elektronik, video ve ses sistemleri, elektro-mekanik entegrasyonu, aydınlanma ve enerji teknolojileri, tıbbi teknolojiler, biyoteknoloji ve diğer yeni teknolojilere sahip şirketleriyle gelişmiş bir bölge olan Bao'anlı heyet yeni ilişkiler için ülkemize geldi.

İSİFED ve ÇİNİŞDER ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen toplantının gündemi ise şehir planlama, turizm geliştirme ve kültürel, enerji, bilgisayar ve yazılım, tıbbi teknoloji ve diğer ekonomik alanlarda ilişkileri başlatmak vardı.

Bathonea Arkeopark projesine yoğun ilgi

Marmara Bölgesi'nin tek kadın belediye başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli'de toplantının konukları arasındaydı.Projeleri ve şehir planlaması alanında adından sıkça söz ettiren Başkan Benli; Türkiye'nin en büyük arkeopark projesi olan ‘Bathonea Arkeopark Projesi ile ilgili bir sunum yaptı. Kanal İstanbul projesinin Avcılar'dan geçmesiyle birlikte İstanbul'un yeni tarihi yarımadası ve boğazı olacak olan 400 hektarlık bölgeye yapılacak dev şehir parkı projesi Çinliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Bathonea Arkeo Park'ın Newyork'un Central Parkı ve Londra'nın Hyde Parkı'na rakip olacağını belirten Dr. Handan Toprak Benli, projeyle 100 bin kişiye iş imkanı hazırlayacağını söyledi. Benli Çinli mevkidaşı ve konuklarına “Bütün Yollar Avcılar'dan Geçer” kitabı hediye etti.