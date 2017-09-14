İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gyeongsangbuk Eyalet Valiliği, Gyeongju Belediyesi ve Dongni Mokwol Literary Museum’un (Edebiyat Evi) işbirliğinde Gyeongju Yazarlar Birliği ve Gyeongju Dünya Kültür EXPO destekleriyle düzenlenecek olan 5’inci Türkiye Kore Edebiyat Sempozyumu, iki gün boyunca üç oturum şeklinde İstanbul’da Grand Cevahir Otel’de gerçekleşecek.

Sempozyum, 16 Eylül Cumartesi günü 10.00’da İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Gyeongsangbuk Eyalet Valiliği Kültür MüdürüKim Jongsu ve Dongni Mokwol Edebiyat Evi Başkanı Joo Hantae’nin açılış konuşmalarıyla başlayacak.

İki ülkeden birçok akademisyen ve edebiyatçının katılacağı sempozyumun birinci oturumu, “Türk ve Kore Halk Adetlerinin Edebiyata Etkisi” başlığıyla gerçekleşecek. İkinci oturum, “Türk ve Kore Geleneksel Kültürünün Günümüz Edebiyatında Kullanımı” başlığıyla gerçekleşecek. Sempozyumun son günü 17 Eylül Pazar 09.30’da başlayacak üçüncü oturum ise “Türk ve Kore Masallarının Geleneksel Kültürdeki Yeri” ana başlığıyla gerçekleşecek.

Türk Kore edebiyatındaki geleneksel kültür unsurlarının ele alınacağı sempozyum, değerlendirme oturumunun ardından okunacak sonuç bildirgesinin imzalanmasıyla son bulacak.

Türkiye-Kore edebiyat şöleninin beş yıllık serüveni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gyeongsangbuk Eyalet Valiliği ve Gyeongju Belediyesinin 2012 yılında imzaladığı mutabakat zaptı ile başlayan Türkiye ile Kore arasındaki kültürel etkinlikler, 2013 yılından itibaren her sene sırayla iki şehir arasında düzenlenen edebiyat sempozyumlarıyla devam ediyor.

İlki 2013 yılında “İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo” etkinlikleri kapsamında İstanbul’da gerçekleşen Türkiye Kore Edebiyat Sempozyumu’nda; Türk ve Kore edebiyatları arasındaki etkileşim, Türk ve Kore edebiyatlarının mevcut durumları, günümüz Türk ve Kore edebiyatlarında hikaye ve romancılık, Türk ve Kore edebiyatlarında şiirin yeri, Türkçe ve Korece dil eğitimi ve edebi eserlerin çevrilmesiyle ilgili konular konuşuldu.

Bu yıl İstanbul’da beşincisi gerçekleşecek olan Türkiye Kore Edebiyat Sempozyumu’nda ise, Türk ve Kore halk âdetlerinin edebiyata etkisi, Türk ve Kore masallarının geleneksel kültürdeki yeri ile Türk ve Kore geleneksel kültürünün günümüz edebiyatında kullanımı konuları konuşulacak.