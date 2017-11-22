Türk ve Suriyeli öğrenciler Gazi Meclisi ziyaret etti

Gezide Suriyeli çocukların merak dolu sorularını Türk öğrenciler yanıtladı.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı tarafından yürütülen “Mültecilerin Sosyal ve Kültürel Uyumu” projesi kapsamında, Bağcılar Belediyesi 20 Türk 20 Suriyeli öğrenciyi Ankara’ya götürdü.

13-14 yaşlarındaki öğrencilerin ilk durağı Türkiye Belediyeler Birliği oldu. Kısa süren bir ziyaretin ardından öğrencilerin ikinci adresi ise Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Yetkililerle görüşen çocuklara söz hakkı da verildi.

15 Temmuz saldırısında hasar gören yerler gezildi

Öğrencilerin en çok etkilendiği yer Gazi Meclis binası oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giden çocukları AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu karşıladı. Taşkesenlioğlu’nun eşlik ettiği öğrenciler 15 Temmuz hain darbe girişimi saldırısında hasar gören yerleri gezdi. Burada Suriyeli öğrencilerin 15 Temmuz ve binayla ilgili sorularını Türk öğrenciler yanıtladı.

“Arkadaşlarımıza da buraları gezmelerini tavsiye ediyorum”

Gezi programı kapsamında ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir’i de ziyaret eden öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Geziden memnun kaldıklarını söyleyen öğrenciler, “Hep adını duyduğumuz ve televizyondan izlediğimiz yerleri görme fırsatı bulduk. Gazi Meclis ve Anıtkabir bizi çok heyecanlandırdı. İnsan canlı görünce daha çok etkileniyor.

Arkadaşlarımıza da Ankara’ya gelmelerini ve buraları gezmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Öğrenciler anlamlı ve keyifli gezide bol bol hatıra fotoğrafı da çekildi.