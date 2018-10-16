Türk ve Suudi ekip konsolosluktaki incelemelerini tamamladı

9 saat süren incelemelerin ardından Türk ve Suudi ekipler konsolosluktan ayrıldı.

Cemal Kaşıkçı ile ilgili araştırma yapmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandı. 19.20 sıralarında gelen ekipler 9 saat konsoloslukta inceleme yaptı. Konsolosluk içinde araştırma yapan polisler, her tarafı didik didik aradı. Konsolosluk binasının yanı sıra bahçe, ve çatı katı da titizlikle arandı. Suudi Arabistan Konsolosluğunda çalışmalarını tamamlayan ekipler 9 saat sonra buradan ayrıldı.