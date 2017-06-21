Türk yapımı kurtarma ambulansı Almanya’da görücüye çıkarıldı

Almanya’nın Fulda kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen ambulans ve mobil sağlık aracı üreticilerinin katıldığı RETTmobil fuarına Türk Ambulans üreticisi olan EMS Mobil Sistemler A.Ş yeni bir ambulans modeli olan ‘Kurtarma Ambulansı’ ile katıldı. Şirketin Dış Ticaret Müdürü Ahmet Aydın, “Bir RETTmobil fuarını daha geri de bıraktık. Ve yine bu yılda aynı organizasyonun bir parçası olmaktan ötürüde mutluyuz. Pek çok çözüm ortağımız ve sağlık çalışanları standımızı ziyarete etti. Değişen isteklere yanıt verebilecek olan, ambulans ve kurtarma aracı , Mercedes Sprinter şasisi üzerine inşa edilmiş, 5 ton azami brüt araç ağırlığına sahip ’Kurtarma Ambulansı’nı sergileme fırsatına sahip olduk. Almış olduğumuz yeni sipariş ile birlikte, EMS A.Ş.’nin üretmiş olduğu ambulans, Eylül ayından itibaren Almanya’da hizmet vermeye başlayacaktır” dedi.

Fuar süresince, kurtarma aracına yoğun ilgi olduğunu dile getiren Aydın, “Çok güzel olumlu geri bildiriler aldık. Ürünlerimizi ve tamamlanan projelerimizin bir kısmını RETTmobil süresince tanıtma fırsatı bulduk. Fuar sırasında standımızı ziyaret etmek için vakit ayıran tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.