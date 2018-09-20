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Türk Yıldızları TEKNOFEST'TE nefesleri kesti

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST’te gösteri yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST'te gösteri yaptı. Festivale katılanların nefeslerini kesen gösteri hayran bıraktı.


TEKNOFEST'in ilk günü Türk Yıldızları bir gösteri düzenledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen TEKNOFEST'te Türk Yıldızları birbirinden tehlikeli şovlarıyla festivale katılan vatandaşları hayran bıraktı. İzleyenler cep telefonlarıyla muhteşem gösteriyi görüntüledi. Türk Yıldızları, yaptıkları şovla üçüncü havalimanına adeta imzalarını attı.

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