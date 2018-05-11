Türk ,Yunan ve Iraklılardan oluşan çete çökertildi

Gözaltına alınanladan Iraklı Nazar T.’nin uluslararası oto kaçakçılığının önemli isimlerinden biri olduğu öğrenilirken, çalıntı olduğu tespit edilen iki lüks otomobil ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Nisan ayında, Avrupa’dan sahte belgelerle Türkiye’ye sokulan lüks araçların Irak’a götürülerek satıldığı ihbarını aldı. Polis, oto kaçakçılığı çetesinin Irak uyruklu Nazar T.(38) tarafından yönetildiğini belirledi. Soruşturma kapsamında çetenin Yunanlı üyesi Adam K.(38)’nın başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden çalıntı lüks araçları temin ettiği belirlend. Bu araçların sahte belgelerle Türkiye’ye sokulduğu ve çetenin İstanbul’da bulunan Yalçın S.(42) ve Çetin T.(28) teslim edildiği öğrenildi. Bu araçların daha sonra Nazar T’nin organizasyonunda Irak’a geçirildiği ve galerilerde satıldığı belirlendi.

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmanın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler Yeşilköy’de bulunan Gümrük Müdürlüğünde önlem aldı. Yurt dışından çalınan lüks bir otomobille ilgili işlem yapmaya gelen çete üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Burada yapılan operasyonda çete üyeleri Adam K., Ersin K. ve Çetin T. gözaltına alındı. Büyükçekmece’de bir villaya düzenlenen operasyonda da ise çete reisi Nazar T. ve yardımcısı Yalçın S. gözaltına alındı. Aynı yöntemle getirildiği ve Irak’a gönderilmeye hazırlanılan lüks cip de villanın önünde ele geçti. Villada yapılan aramada 55 bin Dolar para bulundu.

Şüphelilerin sorgusu Gayrettepe’de bulunan Oto hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Irak uyruklu Nazar T. ile Yunanistan uyruklu Adam K. ile Ersin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, çalıntı otomobillerin yurt dışındaki sahiplerine geri gönderileceği belirtildi.