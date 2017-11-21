TürkAkım’ın Türkiye ekonomisine etkileri

Rusya’daki doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için enerji kaynağı oluşturacak Türk Akım projesinin, Türkiye ekonomisine ilişkin etkileri araştırıldı. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) koordinatörlüğünde, İstanbul Ekonomi Danışmanlık işbirliği ile EDAM Başkanı Sinan Ülgen, EDAM Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Doç. Dr. Ahmet Kasım Han ve Dr. Zafer Öztürk tarafından hazırlandı.

TürkAkım’ın Türkiye ekonomisine beklenen katkıları

Buna göre, projenin toplamda 13 bin 500 ek istihdam, 100 milyon dolarlık ek hane halkı geliri ve 546 milyon dolarlık ek ulusal gelir sağlaması bekleniyor. Rapora göre, 2035 yılına kadar Türkiye’nin doğalgaz tüketimindeki değişimi anlamak sektör temelli bir talep modeli oluşturuldu. Bu bölümde enerji üretimi, sanayi, konut, perakende ticaret, tarım ve ulaştırma sektörleri doğalgaz talepleri incelendi.

Buna göre, 2017 yılı itibariyle 50,7 milyar metreküp seviyesinde seyreden doğalgaz talebinin 2020’de 55,6 milyar metreküpe, 2025’te 62,2 milyar metreküpe, 2030’da 67,5 milyar metreküpe ve 2035’te ise 71,8 milyar metreküpe yükselmesi öngörülüyor. TürkAkım’dan sağlanan doğalgazın Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynayacağı öngörülüyor.