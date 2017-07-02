TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı, DevTürk Kurultayı’nın hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vakfın Küçükçekmece binasında düzenlenen hazırlık çalıştayına vakfın 7 Türk devletinden temsilcileri ve üyeleri katıldı. Çalıştayda Türk Birliğinin kurulması için neler yapılması gerektiği, Türk dünyasının geçmişten bugüne kadar birbirleriyle ilişkileri, görev dağılımı, kurultayın duyurulması için neler yapılması gerektiği, Türk devletleri arasındaki ticari ilişkilerin nasıl geliştirileceği, STK’lar ile işbirliğine gidilmesi gerektiği konuları ele alındı. Vakıf Başkanı Sefer Özdemir, 7 Temmuz’daki DevTürk Kurultayı’na vatansever herkesi davet ederek, dünyaya karşı dik duruşun sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Özdemir, Türk Devletler Birliğinin kurulması gerektiğinin altını çizerek, yapılacak olan kurultay hakkında bilgi verdi. Özdemir, "Vakıf olarak amacımız 7 bağımsız Türk Devletleri arasında bir Türk Devletler Birliğinin kurulmasıdır. Bu hedef doğrultusunda çalışmaktayız. 7 Temmuz 2017 tarihinde bir kurultay gerçekleştireceğiz’’ dedi.

Kurultaya hazırlık çalışmalarından bahseden Özdemir, "Hazırlıklarımız insana yönelik. Bir mesajımız var; insanımıza ve toprağımıza sahip çıkma gerekliliği üzerine duran mesaj. Türk birliğini isteyen ve Türk milletinin geleceğini Türk birliğinde gören insanlarımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Yaptığımız çalıştayda da bu konu üzerinde durduk. İnsanlarımıza neyi söylemeliyiz ki insanlarımız duyduklarında bunun gerekliliğini anlasınlar. Türk birliğini isteyen büyük bir kitle olduğunu göstermek büyük önem taşıyor’’ açıklamasında bulundu.

’’7 bağımsız Türk devletinin bir araya gelip Türk Devletler Birliğini kurması lazım’’

Siyasilerin bir güce ihtiyacı olduğunu söyleyen Özdemir, "Özellikle Türkiye şuan için yedi düvele karşı bir duruş sergilemektedir. Soğuk ve zaman zaman sıcak bir savaş var, bu savaş sürmektedir. KKTC bir kuşatma altındadır. Bu kuşatmayı etkisiz hale getirmemiz lazım. KKTC giderse Türkiye tamamen savunmasız kalacaktır. Türkiye giderse Türk devletleri hepten gidecektir. Bölgemiz tamamen kaosun içine girecektir. Bizim bunları önleyecek bazı tedbirler almamız gerekiyor. Caydırıcı bir güç ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bu da 7 bağımsız Türk devletinin bir araya gelip Türk Devletler Birliğini kurmakla olacaktır. Bunun için Türkiye’de Türk Birliği Bakanlığının kurulması gerekiyor. 7 Temmuz’da bunun için buluşuyoruz. Bu bakanlığın kurulmasını ivedilikle talep ediyoruz. Bunu talep edecek yüz binler olmalı. Böyle olduğu zaman bu talep siyasiler tarafından görülecek. Bir gecede bir kararname ile Türk Birliği Bakanlığı kurulabilecek’’ şeklinde konuştu.

’’Türk Devletler Birliği caydırıcı bir güç olacaktır’’

Türk Devletler Birliğinin gerekliliğinin altını çizen Özdemir, ’’Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ’Dünya 5’ten büyüktür’. O zaman bize 6’ncı bir güç gerekmektedir. Birleşmiş Milletler’de veto hakkına sahip 6’ncı bir güç, bu güç bölgemizde süren savaşları durduracaktır. Veto hakkı olan bir güç bunlara müsaade etmeyecektir. Bölgemize barış, huzur ve refah gelecektir. Türk Devletler Birliği caydırıcı bir güç olacaktır. Böyle bir gücün olduğu yerde terörizm olmayacaktır, savaşlar olmayacaktır, Türk’e ve Müslüman’a yapılan katliamlar durdurulacaktır. Bizim çıkış noktamız Bosna’ydı. Avrupa’nın göbeğinde 250 bin insanımız katledildi ve dünya seyretti. BM’de veto etme gücümüz 92 yılında olsaydı bu katliam olmazdı. Irak’ta 1 milyon insanımız katledilmezdi. Suriye’de 400 bine yakın insan ölmez, milyonlarca insan dünyada mülteci olmazdı ve yurtlarını terk etmezlerdi. Stratfor Araştırma Merkezi’nin yazısına göre benim tercüme ettiğim kadarıyla sıra Türkiye’dedir. Bunu açık ve net şekilde görmek lazım. Kuşatma Kıbrıs’tan başladı. Türkiye üzerinden bu oyunlar oynanmaya devam etmektedir. 7 düvel Akdeniz’den Hazar’a kadar bir koridor açmaya çalışıyor. Sadece koridor üzerindeki 4 devleti değil, aynı zamanda Hazar’ın etrafındaki devletlerimizi işgal ve sömürge altına alacaktır. Bunu önlemek için nasıl ki 1974’te insanlarımız Barış Harekatı’na katılmak için askerlik şubelerinde sıraya dizildilerse 7 Temmuz tarihinde de aynı ruhla kurultayımıza gelmeli ve bir duruş sergilemedir. Dünya ya şu mesaj verilecek; Türk milleti güçlüdür. 250 milyon nüfusa sahiptir. 7 devlet bir milletir’’ diye konuştu.

Kurultayda Türk Birliğinin uyum yasaları, müzakere maddeleri ortaya çıkartılması

Kurultayda yapılacak etkinliklerden bahseden Özdemir, ’’Kurultayda Bilgeder adında bir akademik kurul gerçekleştirilecek. Kurula Türk devletlerinden profesör düzeyinde akademisyenler davet edildi ve geleceklerini bildirdiler. Akademisyenler açık ve bir net şekilde Türk Birliğinin uyum yasalarını, müzakere maddelerini ortaya çıkartacak ve bunları basınla paylaşacak. Kurultaydan sonra Türk devlet başkanlarına, cumhurbaşkanlarına götürülecek ve akademisyenlerin imzası ve isteği doğrultusunda Türk Devletler Birliğinin kurulması talep edilecektir. 2’nci kısımda protokolden konuşmacılar olacak. 2 saat süreceğini düşündüğümüz konuşmaların arkasından açık oturum yapılacaktır. Bu oturum için Türk milletinin kaderini, geleceğini ve hedefini belirlemek isteyen siyasi parti başkanlarına, STK başkanlarına açık davet mektubu gönderildi. Bu kişilerin gelip düşüncelerini paylaşmalarını ve Türkiye’nin ve Türk milletinin kaderini çizmelerini, yazmalarını ve kendi kurumlarının siyaseti doğrultusunda öngördüklerini anlatmalarını istiyoruz’’ dedi.