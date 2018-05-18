Dr. Gökçe Uysal, “Türkçeyi iyi derecede konuşabilen Suriyelilerin maaşları, yüzde 7,7 daha yüksek” dedi.

BETAM ve Uluslararası Gençlik Vakfı tarafından hazırlanan ‘İstanbul’daki Suriyeli Gençlere Fırsatlar: Bir İşgücü Piyasası Değerlendirmesi’ adlı rapor, Türkiye’deki önemli kuruluşların temsilcileri tarafından değerlendirildi. Moderatörlüğünü Seyfettin Gürsel’in yaptığı panele İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Şerife Uslu, UNİTED WORK temsilcisi Hasret Güneş, HAYAT SÜR Derneği Başkanı Yasser Dallal ve çok sayıda davetli katıldı. BETAM Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Uysal’ın rapor sunumuyla başlayan program, kuruluş temsilcilerinin açıklamalarıyla devam etti. İstanbul’daki Suriyelilerle ve birçok kuruluşla yapılan çalışmaların ardından hazırlanan raporda, Suriyelilerin işgücüne katılımındaki zorlukların düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve dil olduğu açıklandı.

“Türkçe bilen Suriyelilerin maaşları daha yüksek”

Türkçe dil becerisinin Suriyelilerin maaşlarında ve işgücü piyasasına katılımında en önemli etken olduğunu dile getiren BETAM Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Uysal, “Araştırmada göze çarpan önemli bulgu Türkçeyi iyi konuşabildiğini söyleyen Suriyelilerin ücretlerinin yüzde 7,7 daha yüksek olmasıdır. Sonuçlara göre, Türkçe konuşabilmenin hem imalat hem de hizmet sektöründe eşit derecede önemli olduğu saptanmıştır. Türkçe dil becerilerinin eksikliği genç Suriyelilerin işgücü piyasası entegrasyonunun önündeki en büyük engeldir. Her türlü eğitim programının Türkçe dil eğitimini desteklemesi elzemdir. Ancak bu şekilde mesleki ve teknik eğitim programları verimli şekilde uygulanabilir. Dil eğitim programlarının içerikleri belirlenirken Suriyelilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, becerilerinin ve isteklerinin dikkate alınması önem arz etmektedir. Ayrıca genç Suriyelilerle yapılan görüşmeler, mevcut eğitim programlarının dilbilgisi odaklı olduğunu ve günlük dil becerilerinin geliştirilmesinde yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, temel dil becerileri kazandırıldıktan sonra farklı mesleklere göre tasarlanmış dil kurslarının işgücü piyasasına katılımda önemli bir yer tutabileceği göz ardı edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

“Arapça açığımızı kapatacağız”

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Şerife Uslu, İŞKUR olarak yabancı vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Arapça dili çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Uslu, şunları söyledi: “Olay kişilerin Arapça ya da İngilizce bilip bilmemesiyle ilgili değil. Çünkü bize iş aramak için geldiklerinde, biz var olan ilanlara kişileri yönlendiriyoruz. Peki biz Arapça kısmını çözdük bir şekilde ya da firmaya iletişimimizi sağladık ama firmaya yönlendirdiğimizde eğer firmadaki iş veren almak istemiyorsa zaten işe yerleştirme gerçekleşmiyor. İşe yerleştirme hem İŞKUR ayağında hem de iş arayan ayağında oluyor. Bu güzel bir şekilde sağlanırsa başarıya o zaman ulaşıyoruz. İŞKUR’a Arapça bilen personelin alınması tabi ki planlandı”

“İŞKUR’a en çok berberlik ve kuaförlük talebi geliyor”

İşveren tarafından İŞKUR’a yapılan en çok talebin berberlik ve kuaförlük alanında olduğunu belirten Şerife Uslu, “Taksim civarındaki berber ve kuaförler, Suriyeli vatandaşları çalıştırmak istiyorlar. Özellikle Arapça bilen kadınlar kuaförlerde çok çalışıyor. Fatih ya da o civarlarda kuaföre giderseniz Suriyeli kadın çalışan görme olasılığınız çok yüksek. İkincisi özellikle Taksim çevresinde kuaförlerin birçoğu Suriyeli çalıştırıyor. Bu oradaki halkla alakalı bir durum. Kendi vatandaşına hizmet veriyorlarmış gibi de düşünebilirsiniz. Bu sizin hizmet almak istediğiniz durumla da ilgili. Bu durum bizim için de geçerli bir durum. Bir Türk olarak dışarıya çıktığınızda bir Türk kuaföründen hizmet almak isteyeceksiniz çünkü tercihlerini daha iyi bilecekler. Bu sebeple bizden en çok talep edilen iş, kuaförlük ve berberlik. O da orada yaşayan vatandaşların talepleriyle alakalı bir durum” dedi.

“Suriyeliler artık kalıcı”

HAYAT SÜR Derneği Başkanı Yasser Dallal, Suriyelilerin işgücüne katılımında en büyük engelin Türkçe bilmedikleri olduğunu söyledi. Dallal, “İlk yıllarda Türkiye’ye gelen Suriyeliler, burada geçici olduklarını düşünüyorlardı. Ama artık Suriyeliler, kalıcı olarak burada yaşamak istiyorlar. Suriyeliler artık Türkçe öğrenmeden Türkiye’de yaşayamayacaklarını anladı” dedi.