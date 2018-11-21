Turkcell 1 Ocak'tan itibaren AKK'sız internete geçiyor

Turkcell, 1 Ocak 2019 itibariyle AKK'li (Adil Kullanım Kotası) tekliflerde olan tüm sabit internet müşterilerinde, AKK'yi kaldırıyor.

Turkcell, internet otobanlarındaki limitleri kaldırıyor ve böylece 1 Ocak itibariyle, hizmet verdiği iki milyondan fazla ev ve iş yerinde AKK uygulaması sona eriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni dönemde Turkcell, tüm kurumsal ve bireysel fiber ve DSL kullanıcılarını ek paket-hediye gibi kafa karıştırıcı önerilerle uğraştırmadan gerçek limitsiz kullanıma taşıyor.

1 Ocak itibarıyla tüm Turkcell kullanıcıları hızları hiç düşmeden internete bağlanmaya devam edecek. Bunun için; bir sözleşme ya da dilekçe olmadan kullanıcılar sistem tarafından otomatik olarak AKK'siz dünyaya geçirilecek.

"Kafa karıştırmadan, formalite olmadan kolay geçiş“

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, AKK'siz yeni döneme geçiş öncesi müşterilerine kafa karışıklığı oluşturmadan ve formalite yaşatmadan gerçek limitsiz internet kullanımı yaşatacaklarını belirterek, “Türkiye'nin geleceği ve menfaatleri için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dijital dönüşümün ve dijitalleşen dünyanın havası suyu da hiç şüphesiz ki internet bağlantı hizmetleri diyebiliriz. Biz Turkcell olarak 1 Ocak itibariyle Turkcell'li iki milyondan fazla ev ve işyerinde, dijital ekosistemde diledikleri gibi yaşayabilmeleri için daha önce de sonuna kadar desteklediğimizi belirttiğimiz AKK'siz internet kullanımını başlatıyoruz. Mevcutta, AKK'li tekliflerde bulunan müşterilerimizi ek paket, ek fiyat, hediye gibi kavram karmaşasına sokmadan net bir şekilde AKK'siz internet dünyasına geçiriyoruz” dedi.