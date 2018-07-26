Turkcell, gelirlerini geçen yıla göre yüzde 18 artırarak, çift haneli büyümesini sürdürürken, grup bazında 9 milyar 867 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek 6 aylık geliri elde edildi. 2017’nin ilk yarısı ile karşılaştırıldığında FAVÖK yüzde 45,5 artışla 4 milyar 156 milyona ulaşarak, yeni bir rekora imza attı. 6 aylık net kâr ise 916 milyon TL oldu.

Turkcell, gelirlerini geçen yıla göre yüzde 18 artırarak, çift haneli büyümesini sürdürdü. Grup bazında 9 milyar 867 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek 6 aylık geliri elde edilirken, 2017’nin ilk yarısı ile karşılaştırıldığında FAVÖK yüzde 45,5 artışla 4 milyar 156 milyona ulaşarak, yeni bir rekora imza attı. 6 aylık net kâr ise 916 milyon TL oldu.

Gelir büyümesinde hedef artırıldı

Finansal ve operasyonel sonuçlarla yarıyıl hedeflerini aşan Turkcell 2018 yılı sonu için gelir büyüme öngörüsünü yükseltti. İlk altı ayda yeni rekorlara imza atan Turkcell 2018 yılı sonu gelir büyüme hedefini yüzde 14 - 16 aralığından yüzde 16 - 18’e çıkardı.

Turkcell 2018 yılı ilk yarı operasyonel ve finansal sonuçlarını Genel Müdür Kaan Terzioğlu’nun evsahipliğinde düzenlenen basın toplantısında duyurdu. Turkcell’in ilk yarıyıl operasyonel ve finansal sonuçlarını açıklayan Terzioğlu, yılın ilk yarısının rekor gelir ve FAVÖK ile tamamlandığını belirterek, “Turkcell, gelirlerini geçen yıla göre yüzde 18 artırarak, çift haneli büyümesini sürdürürken, grup bazında 9 milyar 867 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek 6 aylık geliri elde edildi. 2017’nin ilk yarısı ile karşılaştırıldığında FAVÖK yüzde 45,5 artışla 4 milyar 156 milyona ulaşarak, yeni bir rekora imza attı. 6 aylık net kâr ise 916 milyon TL oldu. Yarı yılı başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla kapatan Turkcell yıl sonu için ise hedefini büyüttü. Turkcell 2018 yılı gelir büyüme hedefini yüzde 14 - 16 aralığından yüzde 16 - 18’e çıkardı” dedi.

“Toplam müşterilerimizin 18 milyonun şuanda 4,5G destekli cep telefonu var”

Konuşmasına geçtiğimiz yılın yarı yıl finansal ve operasyonel sonuçlarını New York Borsası’nda açıkladıklarını anımsatarak başlayan Terzioğlu, “Geçen sene 6’ncı ay finansal ve operasyonel sonuçlarımızı New York Borsası’nda açıklamıştık. Bu sonuçları açıklarken de Turkcell’i tekrardan tanımlamıştık. Demiştik ki ‘Turkcell artık bir dijital operatör’. Dijital operatör olarak yeni bir kulvarda, müşterilerimize yepyeni değer teklifleriyle var olacağız. Gerçekten 2018 yılının ilk 6 ayı rekorla doluydu. Bu rekorlar bizi 9,9 milyar TL gelire, 4,2 milyar TL ebitdaya ulaştırdı. Toplam müşterilerimizin 18 milyonun şuanda 4,5G destekli cep telefonu var.

Turkcell müşterinin kişibaşı internet tüketiminin 7 GB’a ulaştığını belirten Terzioğlu, Türkiye’nin dünyanın en fazla internete bağlanan beş ülkesinden bir tane olduğunu ve Turkcell olarak dünyada en iyi mobil şebekeden bir tanesi seçildiklerini söyleyerek “Uygulamalarız, dijital servislerimiz ve bizi dijital operatör yapan farklılıklarımızı şuan da Türkiye’de ve dünyada 106 milyon kişi kullanıyor. Bunlar bizi mutlu eden, müşterilerimizin bize olan teveccühü bir kez daha ispatlayan rakamlar” diye konuştu.

“İkinci çeyrekte yüzde 18, 3 büyüyerek 5 milyar TL’lik ciroyu ilk defa geçtik”

Kaan Terzioğlu, 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 18, 3 büyüyerek 5 milyar TL’lik ciroyu ilk defa geçtiklerini vurgulayarak bu dönemde FAVÖK öncesi operasyonel gelirlerin yüzde 46,5 büyüyerek 2,1 milyar TL’ye geldiğini net karlarının ise 415 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. Terzioğlu, “Türkiye’nin ve gelişmekte olan pazarların ciddi çalkantılı, belirsizliklerin varolduğu dönemlerden geçtiği bir ortamda 415 milyon TL’lik planımızla paralel bir kar elde etmek bizi ayrıca mutlu ediyor” ifadeleriyle duygularını ifade etti.

İlk yarıda 10 milyar TL’ye yakın ciro elde edildi

İlk yarıyıl rakamlarını paylaşan Terzioğlu, “Bu dönemde neredeyse 10 milyar TL’lik bir cirodan 4,2 milyar TL’lik bir ebitdadan ve 1 milyara yaklaşan bir kardan bahsediyoruz. Toplam büyümemiz son iki yıla baktığımızda yüzde 52’ye ulaşmış durumda. Gerçekten Turkcell dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olma ünvanını devam ettiriyor. İki yıllık ebitda büyümemize de bakarsanız yüzde 107 ile başka bir rekor kırmış durumdayız” diye konuştu.

Bir yıl içinde 950 bin yeni müşteri

Terzioğlu sadece ciroların değil, operasyonel göstergelerin de önemli olduğunu hatırlatarak “Son bir yıl içinde 950 bin yeni müşteri kazandık. Türkiye’deki müşteri sayımız 37,6 milyona, dünyada operatörümüz olan diğer ülkeleri de katarsak 50 milyonun üzerine, bizim alanlarımızındaki uygulamalarımızı kullanan diğer abonelerimiz ve kullanıcılarımız da sayılırsa 100 milyonu aşmış durumdayız. Kişibaşı gelirimizi yüzde 13,3 artırdık. Hep verdiğimiz bir söz vardı; ‘Yatırımlarımızı yapacak şekilde müşterilerimize daha çok hizmeti uygun fiyatlarla ulaştırmak’ bunu başarıyoruz. Yüzde 15’lik bir gelir artışımız var ama bu geliri yaparken müşterilerimize kat be kat hizmet, data ve ses imkanı tanıyarak yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Enflasyon vurgusu

Terzioğlu, Türkiye’nin şuanda bir enflasyon konusuyla mücadele ettiğini belirterek detaylara bakılması durumunda; haberleşme sektörünün bu enflasyon içerisindeki katkısı olamayan sektör olarak karşımıza çıkacağını belirtti.

Terzioğlu tüm bunların yanında sabit tarafta da müşteri kazanımlarının devam ettiğinin altını çizerek şunları kaydetti: “ Televizyon alanında küçük ekranlar Türkiye’de birinci ekran olmuş durumdadır. İnsanlar televizyonu da videolarını da tabletlerinden veya telefonlarından daha sık izler hale geldiler. Özellikle Haziran ayı içerisinde genel seçimler ve Dünya Kupası maçlarından bunun ispatını çok net bir şekilde gördük.”

Dijital servislerde 100 milyon hedefi aşıldı

Büyüme stratejisini, dünyaca tanınan küresel ürün ve servisler geliştirme üzerine kuran Turkcell uygulamaları 106 milyon indirme rakamını aştı. Moldovalı operatör Moldcell’in BiP uygulamasını şebekesine entegre ederek müşterilerine sunması ile bu alanda önemli bir aşama daha kaydedildi.

500 dev proje ile kurumları da dijitalleştiriyor

Dijital servislerini zenginleştirmeyi sürdüren Turkcell, bir yandan Türkiye ekonomisinde dijitalleşme projelerine imza atmaya devam ediyor. 2016’da Açılan Gebze Veri Merkezi’nin ardından Haziran ayında İzmir’de uluslararası standartlarda bir veri merkezi daha açan Turkcell, kurumsal şirket ve kamudaki dijital entegrasyon hizmetlerinde 500 projeye sayısını aştı.

Yaani, Dergilik ve Paycell de 5 milyon barajını aştı

Turkcell’in dijital uygulamalarına olan ilgi giderek artıyor. BiP, fizy ve lifebox’ın ardından Dergilik, Yaani ve Paycell’de de 5’er milyon barajları aşıldı. İndirilme rakamı 6,5 milyona ulaşan Dergilik’te aylık okunan yayın sayısı 5 milyonu aşarken, platforma sekiz yüzü aşkın yabancı yayın da eklendi. Türkiye’nin arama motoru Yaani’nin indirilme sayısı da 5 milyonu aştı. Ödeme platformu Paycell’de kayıtlı kart sayısı 1,6 milyona ulaşırken, mobil ödeme kullanıcılarının sayısı 5 milyonu geçti.