Turkcell 3'üncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla FAVÖK yüzde 46,6 artışla 2,4 milyar TL oldu. Bu sonuçlarla Turkcell Grup'un yılın ilk dokuz ayındaki büyüme oranı yüzde 20,8 olurken, toplam gelirleri ise 15,7 milyar TL'ye ulaştı. Turkcell Grup'un ilk 9 aydaki net karı ise 1,2 milyar TL oldu.

Turkcell, 2018 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre; bu çeyrekte gelirlerini yüzde 26,1 artıran şirket 5,8 milyar TL'lik gelir ve yüzde 46,6 artışla 2,4 milyar TL FAVÖK elde ederek tüm zamanların en yüksek üç aylık grup geliri ve FAVÖK'üne imza attığını bildirdi. Aynı dönemde FAVÖK marjı yüzde 41,3 olarak gerçekleşirken net kar ise 241 milyon TL oldu. Artan performansın da etkisiyle şirketin iki yıllık kümülatif gelir büyümesi yüzde 59, FAVÖK artışı ise yüzde 97 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayındaki performansa bakıldığında ise Turkcell Grubu toplamda, yüzde 20,8 büyüme ile 15,7 milyar TL ciroya, yüzde 45,9 artışla 6,5 milyar TL FAVÖK'e ve yüzde 41,8 FAVÖK marjına ulaşmış oldu. İlk 9 aydaki net kar ise 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Turkcell'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği finansal ve operasyonel sonuçlar hakkında değerlendirme yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "İlk dokuz ayda gerçekleşen güçlü performansımızı esas alarak, 2018 yılı için gelir büyümesi ve FAVÖK marjı hedeflerimizi sırasıyla, yüzde 20-22 ve yüzde 39-41 olarak yukarı yönlü güncelliyoruz" dedi.

Turkcell'in daima verimliliği ön planda tutarak yatırımlarını sürdürdüğünün altını çizen Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turkcell Grubu olarak son 3,5 yılda oluşturduğumuz iş modeli, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde de makroekonomik dengelerin zorlu testinden başarıyla geçti. Son çeyrekte elde ettiğimiz sonuçlar sadece Turkcell'in değil Türkiye'nin gücünü göstermesi açısından da çok önemli. Günün bin 440 dakikasının her birinde müşterilerimiz için değer oluşturma hedefiyle sunduğumuz dijital servislerimizin indirme sayısı 130 milyona ulaştı. 4.5G'li müşterilerimizin aylık ortalama veri kullanımı bu çeyrekte 7 GB olarak gerçekleşti. Güçlü operasyonel performansımız ihtiyatlı finansal risk yönetimiyle birleşince dünya ekonomilerinde gözlemlediğimiz olumsuz etkilere rağmen hem gelirde hem de FAVÖK'te büyüme ivmemiz devam etti. Gelirde tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu tablo güçlü iş modelimizle istikrarlı büyümemizi sürdüreceğimizin kanıtı. Bu nedenle Turkcell olarak hedeflerimizi yukarı çektik".

Faturalı müşteri sayısı 19 milyona ulaştı

Şirketten yapılan açıklamada; sadece gelir bazında değil, her alanda büyümesini sürdüren Turkcell son çeyrekte 191 bin faturalı mobil müşteri kazanarak, faturalı müşteri sayısını 19 milyona yükseltmeyi başardı. Şirketin toplam mobil müşteri sayısı ise 34,9 milyona ulaştı. Bin 440 stratejisi doğrultusunda ses ve data hizmetlerinin yanı sıra dijital servislere de odaklanan şirketin mobil müşterilerinin ses, data ve en az bir temel dijital servisi aktif olarak kullanma oranı yıllık bazda 13,5 yüzde puan artarak yüzde 64'e yükseldiği belirtilirken, üçüncü çeyrekte şirketin fiber müşteri sayısı da 43 bin artarak 1,3 milyonu geçti.

Lifecell'i tercih edenler iki katına çıktı

Turkcell uygulamaları dışındaki çeşitli servisleri de kullanıcılarının seçebilmesine olanak sağlayan 'kürasyon' modeliyle zenginleşen Lifecell, bu esnek teklifin de etkisiyle, bu çeyrekte de müşteri sayısını ikiye katladı. Ekim ayı itibarıyla Lifecell müşteri sayısı 1,6 milyona ulaştığı bildirildi.

Dijital teknoloji ihracatı BiP'le ivme kazandı

Yurtiçinde olduğu gibi dünyada da hızlı yükselişini sürdüren şirket, bu çeyrekte dijital teknoloji ihracatı konusunda da önemli gelişmelere imza atmayı sürdürdüğünü kaydederek; dijital servislerin indirilme rakamı, bu çeyrekteki ivmeyle birlikte 130 milyona ulaştığı açıklandı. Üç yıl içinde bu rakamı 1 milyar indirme sayısına çıkarmayı hedefleyen şirket, bu servisleri zenginleştirmek ve genişletmek üzere çalışmalarını sürdürecek.

BiP, zenginleştirilmiş mesajlaşma deneyimi, çoklu görüntülü ve sesli görüşme, servis sağlayıcılarının kanallarının takibi gibi özelliklerine tek cihazda iki hat kullanma ve para transferi gibi iki önemli özellik daha eklediğini belirtti. Bunun da katkısıyla bu çeyrekte uygulama, 30,3 milyon indirilme ve 9,7 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Eylül ayında gerçekleşen BM Genel Kurulu Haftası kapsamında, New York'un Times Meydanı'ndaki dijital ekranlarda ilk kez BiP reklamları yayınlanırken, şirketin dijital servis dünyasının amiral gemisi olduğu belirtilen BiP'in küresel iletişimi aynı ivmeyle önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.

Dijital servislere olan talep artıyor

Turkcell'in dijital müzik platformu fizy üzerinden bu çeyrekte 36 canlı konser yayınlandığı açıklanırken; görme engelliler için 'voice over' desteği hayata geçirildi. Kendi sınıfında açık ara en çok tercih edilen müzik platformu fizy'nin indirilme sayısı ise 19,2 milyona ulaştı; aynı dönemde dinlenen şarkı sayısı günde ortalama 7,8 milyonu geçti.

Dijital yayın platformu Dergilik'te ise yılın ilk 9 ayında toplam 43 milyon dergi ve gazete okundu; platformun kullanıcı sayısı 13 milyona ulaştı. Bir yıl önce tanıtımı gerçekleşen arama motoru Yaani de büyümesini sürdürdüğü bildirilirken, bugüne kadar 6,5 milyon kez indirilen Yaani üzerinde günde ortalama 1,8 milyon arama gerçekleştirildiği belirtildi.

'Hızlı Giriş' ile dijital yaşam kolay ve güvenli

Şirket bu çeyrekte, servis sağlayıcılara dijital altyapı sağlama konusundaki çalışmalarına da hız kazandırdığı bilgisini verirken, mobil uygulamaların yanı sıra mobil ve online web sitelerine girişi güvenli ve hızlı hale getiren 'Hızlı Giriş' uygulaması 12,2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştığı açıklandı. Hızlı giriş ile dijital deneyimi kolay ve güvenli hale getiren şirket, Türkiye'nin dijital kimlik doğrulama konusunda GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği) tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sunan ilk ülke olmasını da sağlandığı bilgisi verildi.

Hızlı giriş teknolojisinin kullanıldığı en keyifli platformlardan biri Hadi olduğu kaydedildi. Hadi, Turkcell'in e-ticaret yetkinlikleri ve altyapısının gücüyle her gün kullanıcılarına mobil ortamda yarışma imkânı sağladığı açıklanırken, her akşam 25 dakika süreyle mobil internet kullanıcılarına yepyeni bir medya ve eğlence platformu sunan Hadi'nin, aynı anda 700 bin katılımcıya ulaştığı belirtildi.