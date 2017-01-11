Turkcell, 5G testinde 24,7 Gbps hıza ulaştı

Turkcell, Türkiye’de gerçek 5G ekipmanları ile ilk hız testini gerçekleştirdiğini açıkladı. Ericsson işbirliği ile 15 GHz bandında gerçekleştirilen ve saniyede 24,7 Gbit hıza ulaşılan test, dünyada yapılan ilk 5G testlerinden birisi olma özelliğinde olduğu belirtildi.

Turkcell, Ericsson işbirliği ile 15 GHz bandında Türkiye’nin ilk 5G testini yaparak saniyede 24,7 Gbit hıza ulaşmayı başardığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre; 15 GHZ gibi yüksek bir bantta yapılan test, bu bakımdan da dünyadaki ilk denemelerden birisi olduğu kaydedildi.

İstanbul’daki Turkcell Küçükyalı Plaza’da gerçekleştirilen test sırasında 5G ile ilgili yaptıkları işbirliklerinin önemine değinen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, "Bugün 15 GHz bandında gerçekleştirdiğimiz bu test, aslında bizleri nasıl bir gelecek beklediğini göstermesi açısından da oldukça önemli. Turkcell olarak bir yandan 4.5G’de Türkiye’de dünyanın en güçlü altyapılarından birisini kurarken bir yandan da bugün gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile 5G teknolojilerini dünyada ilk test eden şirketlerden birisi olduk. Amacımız 5G’yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G’de yerli teknolojiyi de geliştirebilmek, ülke olarak teknolojiyi tüketen değil üreten ülke konumuna gelebilmek" şeklinde konuştu.

5G testi ile ilgili Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ziya Erdem de şunları söyledi: "Turkcell dünyada 5G teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarında en aktif şirketlerden birisi ve biz de Ericsson olarak 5G’de Turkcell ile yaklaşık 1,5 yıldır 5G teknolojilerini geliştirmek için stratejik işbirliği yapıyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin ilk 5G testi de bu çalışmaların bir sonucu aslında. Önümüzdeki dönemde 5G’de yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin 5G teknolojileri geliştirme yolculuğunu sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz".

Yapılan açıklamada, 2020 yılında her evde ortalama 500 sensörün olacağı ve dünyada birbirine bağlı akıllı cihaz sayısının ise 25 milyarı geçeceği öngörüldüğü belirtilerek. "5G’nin ise böyle bir dünyada ihtiyaç duyulacak yüksek kapasite ve hızı karşılamak için kullanılacak en önemli teknolojilerden birisi olması bekleniyor. Bu teknoloji Şebeke Katmanlama (Network Slicing) özelliği sayesinde de her eve hatta odaya farklı ihtiyaçlara göre gerekli kapasite ve hızın ayrılabilmesini sağlayacak. Örneğin salonda internet üzerinden 4K kalitesinde televizyon izlerken daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alan yüksek kapasite, mutfakta su ısıtıcıyı çalıştırmak için düşük kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alana daha düşük kapasite ayrılabilecek. Test sırasında, 5G ile birlikte minimum seviyelere inecek olan gecikme sürelerinin önemini göstermek için de bir robot 5G şebekesinde gecikme süresi 1 milisaniye seviyelerinde çalıştırıldı. Ericsson işbirliği ile gerçekleştiren ve 15GHz bandında 24,7 Gbps hıza ulaşılan test internetten de canlı olarak yayınlandı" denildi.

5G teknolojilerini geliştirmek için 2013 yılından beri çalışmalar yaptığını bildiren Turkcell, NGMN tarafından 2017 ve 2018 yılları boyunca global ölçekte gerçekleştirecek 5G saha testlerini de yöneteceği, Ericsson Mobility Rapor’una göre, 2022 yılında dünyada 550 milyon 5G abonesi olması öngörüldüğü belirtildi. 5G esnek şebeke mimarisi, etkin enerji kullanımı, yüksek kapasite ve bant genişliği, düşük cihaz maliyetleri gibi birçok alanda yenilikler sunacağı kaydedilirken, 5G’nin sunacağı yüksek hızlar sayesinde bugün 500 Mbps’lik 4.5G hızı ile ortalama 30 dakikada indirilebilen 100 GB’lık bir dosya, 25 Gbps’lik 5G hızı ile 30 saniyede indirilebileceği açıklandı.