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05 Eylül 2018 12:27

Turkcell Akademi Brandon Hall’den 4 ödülle döndü

Eğitim ve Gelişim Alanında dünyanın en saygın otoritelerinden biri kabul edilem Brandon Hall tarafından Turkcell Akademi, ‘GNÇYTNK eğitim programı ile en iyi eğitim ve oryantasyon programı ile iş kaynağı üretme programında altın, pazarlama master programı ile hem ‘en iyi eşsiz ya da üretici eğitim ve gelişim programı’ hem de ‘karma öğrenmeyi en iyi kullanımı’ kategorilerinde gümüş, satış sertifika programı ile de ‘en iyi sertifika programı’ kategorilerinde yine gümüş ödüle layık görüldü.

Turkcell Akademi Brandon Hall’den 4 ödülle döndü

05 Eylül 2018 12:27



Turkcell Akademi, uzaktan eğitim ve gelişim alanında dünyanın en saygın otoritelerinden biri kabul edilen Brandon Hall tarafından 3 ayrı programla 4 ödül kazandı.



GNÇYTNK altın aldı


Türkiye’nin yetenekli ve başarılı gençlerini Turkcell’e kazandırmayı amaçlayan Turkcell Akademi GNÇYTNK Programı, 2018 Brandon Hall Group Excellence in talent acquition awards’ta (yetenek kazandırmada mükemmeliyet ödülleri) best new hire onboarding program (en iyi eğitim ve oryantasyon programı) kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Turkcell’in yetenekli gençleri bünyesine katmak için hayata geçirdiği staj ve işe alım programı GNÇYTNK, 2017’de de Avrupa’nın ’en iyi yetenek programı’ seçilmişti.



Pazarlama master programına iki ödül birden


Turkcell Akademi’ye üç gümüş ödül ise 2018 Brandon Hall Group excellence in learning awards’tan (eğitimde mükemmeliyet ödülleri) geldi. Çalışan eğitimleri konusunda öncü uygulamalara imza atan Turkcell’in, bölüm ve uzmanlık alanından bağımsız tüm çalışanlarının faydalanabilmesi için hayata geçirdiği pazarlama master programı, hem best unique or innovative learning and development program (en iyi eşsiz ya da üretici eğitim ve gelişim programı) hem de best use of blended learning (karma öğrenmeyi en iyi kullanımı) kategorilerinde ödüle layık görüldü.



Hangi ekipte ve hangi uzmanlık alanında olursa olsun isteyen herkesin katılma fırsatı bulduğu programda, çalışanların ortak pazarlama bakış açısı kazanmaları ve kariyerlerinde yepyeni bir uzmanlık edinmeleri hedeflendi. Boğaziçi, Wharton, Illionis gibi dünya çapındaki üniversitelerden duayenlerin eğitim verdiği, tüm yıla yayılan ve 100 saat süren programda katılımcılar teoriden pratiğe, konvansiyonel pazarlamadan dijital pazarlamaya kadar birçok konuyu öğrenme fırsatı buldular. Online eğitim, seminer ve dijital projelerle desteklenen programda katılımcılar pazarlamanın temellerini ve dijital dünyada pazarlamanın inceliklerini keşfederek, bu değerli üniversitelerin sertifikalarını almaya hak kazandılar.



Satış ekiplerinin müşteri ve değer odaklı satış becerilerini geliştirmek üzere tasarlanan ve hayata geçirilen Turkcell Satış Sertifika Programı 13 bin kişi tarafından tamamlanarak iş sonuçlarında, müşteri memnuniyet oranlarında ve çalışan bağlılık oranlarında fark oluşturdu. Programa katılanların uzun bir eğitim yolculuğundan sonra hem bilgi seviyelerinin hem de yetkinlik ve davranışlarının online değerlendirme merkezlerinde değerlendirdiği ve sonunda elde edilen sertifika ile çalışanlara kariyer imkanları, bonuslar ve farklı faydaların sunulduğu satış sertifika programı, best certification program (en iyi sertifika programı) kategorisinde değer buldu.



Fark oluşturan eğitim ve gelişim çözümleri üretmenin Turkcell’in stratejik hedefleri arasında olduğunu dile getiren Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, "12 yılda Turkcell Akademi’yi 50’den fazla uluslararası ödüllerle onurlandırılan bir dünya markasına haline getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üç yıl önce başlattığımız ve geldiğimiz noktada bizi dünyada bir ilk haline getiren dijital operatör olma vizyonuyla eğitim alanında da dünyaya örnek olacak uygulamalara imza attık. Bu başarının temelinde gerçek sermayemizin insan olduğu bilinciyle insana, sektöre ve topluma değer katma vizyonumuz yer alıyor. Türkiye’de eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü olduğumuz birçok uygulamayı hayata geçirdik. Ödüller de bunca yıldır bu alana yaptığımız stratejik yatırımın bir yansıması. Turkcell Akademi ile bireylerin gelişimini sürekli kılmak için eğitim teknolojilerine yaptığımız yatırım sayesinde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın verdiğimiz eğitimlerle milyonlara ulaştık. Türkiye’de ve dünyada birçok insanın yaşamına değer katmak için teknolojiyi fırsata çevirmeye, yeni öğrenme çözümleri ve içeriklerle insana faydalı olmaya devam edeceğiz" dedi.




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