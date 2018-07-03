Turkcell, Fenerbahçe Ülker Basketbol Arena’da bağlantı hızını artırdı

Turkcell, Avrupa’daki en büyük basketbol salonlarından biri olan Fenerbahçe Ülker Basketbol Arena’da Ericsson Elastic Radio Access Network (RAN - Esnek Radyo Erişim Ağı) ticari uygulamasını tamamlayarak basketbol maçları sırasında kullanıcıların veri bağlantı hızı yüzde 20’ye varan oranlarda arttırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada; Turkcell müşterileri, basketbol salonları gibi en kalabalık alanlarda dahi en iyi geniş bant deneyimine sahip olmaya devam edecek. Turkcell bu uygulamasıyla E-RAN çözümünü uygulayan öncü şirketler arasında ilk sıraya yerleşti.

Hedef kullanıcı deneyimini arttırmak

Ericsson Cloud RAN çözümünün bir parçası olan Elastic RAN’ın kullanıcıların geniş bant deneyimini en üst düzeye çıkarmak için özel olarak geliştirilmiş bir teknoloji olduğunu belirten Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin; "Biz Turkcell olarak Avrupa’nın en geniş spektrumuna sahip operatörüyüz. Bu spektrum sayesinde, GSA’in (Global Mobile Suppliers Association) raporuna göre gigabit üstünde hızları verebilen dünyadaki 7 operatörden biriyiz. Sahip olduğumuz en geniş spektrum sayesinde abonelerimize her zaman en yüksek hızları sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, şebekemizi en yeni teknolojiler ve ürünler ile sürekli güncelliyoruz. Bu çalışma, 5G’ye yönelik yaptığımız hazırlıkların da bir ispatı niteliğinde. Bundan sonraki dönemde de en geniş frekans bandımız, güçlü şebeke altyapımız ve en yeni teknolojiler ile abonelerimize en iyi mobil geniş bant deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

"5G’ye hazır mimari"

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ralf Pichler, "Operatör ağlarındaki mobil geniş bant trafiği büyümeye devam ederken, ağ radyo kaynakları arasında sıkı bir birliktelik oluşturmak, ağ performansının en iyi durumda tutulabilmesi için büyük önem taşıyor. Turkcell’le iş birliği yapmaktan ve mobil geniş bant deneyimini geliştiren Ericsson’ın yenilikçi RAN çözümünün Fenerbahçe Ülker Basketbol Arena’da uygulanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ericsson Elastic RAN çözümü, üstün kullanıcı performansı için en iyi ve sınırsız koordinasyonu sağlarken 5G açısından geleceğe hazır bir mimari oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Ericsson Elastic RAN nedir?

Ericsson Elastic RAN teknolojisi sayesinde ağın tamamında sınırsız sayıda hücre birbiriyle koordine bir hale getirilebiliyor. Bu, kullanıcının konumundan bağımsız olarak farklı ağ hücre taşıyıcılarının toplanmasında büyük esneklik sağlıyor. Hücre taşıyıcılarının koordine edilmesi ve bir arada toplanması, kullanıcıların veri aktarım hızlarının artmasını ve genel ağ performansının gelişmesini sağlıyor.