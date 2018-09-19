Turkcell Gelibolu Maratonu için geri sayım başladı

‘Barış için Koşuyoruz' sloganıyla bu sene 4.'sü düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu için heyecan şimdiden başladı. Kayıtları gelibolumaratonu.com adresinden devam eden ve dünyanın sayılı tematik maratonlarından biri olarak kabul edilen Gelibolu Maratonu, 14 Ekim Pazar günü Gelibolu Yarımadası'nda koşulacak.

Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenecek, Türkiye'nin ‘Barış' temalı ilk ve tek maratonu Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz' sloganıyla 14 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Bugüne kadar 15 binden fazla kişinin katıldığı organizasyonda yine maraton, yarı maraton, 10 km koşusu ve halk koşusu mücadeleleri olacak.

Barış Ormanı'na 10 bin fidan daha

İki sene önce Çanakkale'ye Mektuplar Projesi'ndeki cevaplanmış mektuplara verilen yanıtlar ve Gelibolu Maratonu'nda yer alan katılımcılar anısına dikilen fidanlarla oluşturulan Barış Ormanı, bu sene de büyümeye devam edecek. İki sene önce Güzelyalı Bölgesi'nde çıkan yangında büyük hasar gören çamlık bölgeye geçen sene olduğu gibi 10 bin fidan daha Çanakkale'ye can vermek için dikilecek. Ayrıca, artık gelenekselleşen Morto Koyu'na dikilen sembolik fidanların yanına 4. Gelibolu Maratonu anısına bir fidan daha dikilecek.

Halk koşusu 11.00'de başlayacak

Maratonun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu'ndaki start noktasından başlayacak. Saat 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü'nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı Maraton ise saat 10.00'da yine Morto Koyu'nda başlayacak. Sporcular, maratondaki parkurunda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu ise saat 10.45'te aynı noktadan başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu'nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise, saat 11.00'de Morto Koyu'ndan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak.

Toplam ödül 100.000 TL

2018 Truva Yılı'nın en önemli organizasyonlarından biri olan Gelibolu Maratonu'nda toplam ödülü de 100 bin lira olarak belirlendi. Maraton, Yarı Maraton ve 10 Km. Koşuları'nın yanı sıra, 9 yaş kategorisinde ilk 3'e giren kadın ve erkek koşucular ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak.