Turkcell Gelibolu Maratonu kayıtları devam ediyor

‘Barış için Koşuyoruz' sloganıyla bu sene 4'üncüsü düzenlenecek Turkcell Gelibolu Maratonu'na adım adım yaklaşılırken kayıtlar da gelibolumaratonu.com adresinden devam ediyor. Dünyanın sayılı tematik maratonlarından biri olarak kabul edilen Turkcell Gelibolu Maratonu, bu yıl tüm dünyada kutlanan Troya Yılı'nın en önemli organizasyonu olarak da dikkat çekecek.

Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenecek, Türkiye'nin ‘Barış' temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz' sloganıyla 14 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Bugüne kadar 15 binden fazla kişinin katıldığı organizasyonda yine maraton, yarı maraton, 10 km koşusu ve halk koşusu mücadelelerinde yer alıp bu tarihi dokuda koşma heyecanını tatmak isteyenler için ise kayıtlar devam ediyor. gelibolumaratonu.com adresinden kayıt yaptıran herkes bu eşsiz deneyimi yaşama şansına sahip olacak.

Halk koşusu 11.00'de başlayacak

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu'ndaki start noktasından başlayacak. Saat 9.30'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü'nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı Maraton ise saat 10.00'da yine Morto Koyu'nda başlayacak. Sporcular, maratondaki parkurunda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu ise saat 10.45'te aynı noktadan başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu'nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise, saat 11.00'de Morto Koyu'ndan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak.

Toplam ödül 100 bin TL

Turkcell Gelibolu Maratonu'nda toplam ödülü de 100 bin lira olarak belirlendi. Maraton, Yarı Maraton ve 10 Km. Koşuları'nın yanı sıra, 9 yaş kategorisinde ilk 3'e giren kadın ve erkek koşucular ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak. Turkcell Maratonların olmazsa olmazlarından Maraton Fuarı ise 11 Ekim Perşembe günü açılacak. 17 Burda AVM'de gerçekleşecek ve 3 gün sürecek fuar kapsamında IAAF Çocuk Atletizmi Etkinlikleri ve ücretsiz Evren Can Gündüz Konseri de yapılacak.

Onur konukları Hayrettin ve Şahika Ercümen

2018 Troya Yılı'nın en önemli organizasyonlarından biri olan Turkcell Gelibolu Maratonu'nun bu seneki onu konukları ise komedyen Hayrettin ve dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen olacak. İki isim de, Gelibolu'nun tarihi atmosferinde koşacaklar.

Maratonun resmi kanalı BİP'te

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun tüm detaylarına ise BİP üzerinden ulaşmak mümkün olacak. BİP'te açılacak TGM18 kanalı, Turkcell Gelibolu Maratonu'nun resmi iletişim kanalı olacak. Başta katılımcılar olmak üzere tüm takipçiler, bilgi akışını bu kanal üzerinden takip edebilecekler. Türkiye'nin en sevilen dijital müzik platformu ve yenilikçi teknolojilerle Türkiye'de dijital müziğin kurallarını yeniden yazan fizy ise her zaman olduğu gibi Turkcell Gelibolu Maratonu'na özel yerli ve yabancı müzik listeleri hazırlayacak.