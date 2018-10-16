Turkcell Gelibolu Maratonu'na binlerce kişi katıldı

‘Barış için Koşuyoruz' sloganıyla bu sene 4'üncüsü 14 Ekim'de düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu'nun tüm detayları geçen yıl olduğu gibi bu sene de BiP'ten takip edildi. BiP'te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı, maratonun resmi iletişim kanalı olarak bilgi akışını sağladı. TV+ da canlı yayın ve röportajlarıyla maraton heyecanını izleyenlere hem evden hem de mobil cihazlardan yaşattı.

Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenen, Türkiye'nin ‘Barış' temalı ilk ve tek olduğu kaydedilen maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz' sloganıyla 14 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 2018 Troya Yılı'nın en önemli organizasyonunda 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw, kadınlarda da Moldova'dan Svetlana Sepeliova ilk sırada tamamladı. Toplamda 100 bin TL para ödülünün verildiği Turkcell Gelibolu Maratonu'nun tüm detaylarına ise geçen sene olduğu gibi bu sene de BiP üzerinden ulaşıldı. BiP'te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı üzerinden sağlanan bilgi akışı sayesinde, katılımcılar ve izleyiciler her türlü gelişmeyi yakından takip edebildi.

Yapılan açıklamada; Turkcell'in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+ canlı yayın ve röportajlarıyla maratona gelememiş olanlara eksikliği hissettirmedi. fizy, Turkcell Gelibolu Maratonu'na özel bir renk kattı. Dünyanın en tematik parkurlarından birinde gerçekleştirilen bu özel organizasyon için fizy'nin hazırladığı özel yerli ve yabancı müzik listeleri beğeni topladı. Türkiye'nin dijital seyahat platformu Fulltrip de hazırladığı maratona özel paketlerle Turkcell Gelibolu Maratonu'nu yerinden izlemek isteyenlere konforlu ve keyifli turlar sundu.

Ayrıca; bu senenin en önemli özelliklerin biri ise Picme Social olduğu belirtildi. Maraton, teknolojik anlamda da bir ilki gerçekleştirdiği kaydedilirken, 'Picme Social' uygulaması sayesinde maratonda yer alan koşucular, parkurdaki farklı görüntülerinden oluşan kolaj videolarını, maraton sonrası web sitesinden indirerek sosyal medyalarında paylaştılar.