8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörüyüz. Afrika’dan, Karayipler’den, Nepal’den, Latin Amerika ve Doğu Avrupa’dan operatörler ziyaretimize geliyor; hikayemizi dinliyor. Dijital ihracatla biz de büyüyoruz, Türkiye de" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell’in başarı hikayesi, finansal sonuçlar ve dijital ihracatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geleneksel bir telekom operatörünün müşterisiyle 32 dakikalık ilişkisi olduğuna değinen Terzioğlu, "Biz 32 dakikayla tatmin olmadık. Buna ek olarak bugün müşterilerimiz fizy ile 24 dakika müzik dinliyor, 16 dakika BiP’te mesajlaşıyor, 30 dakika dijital platformumuzda gazete ve dergi okuyor. 55 dakika TV+ ile televizyonu takip ediyor. Yani bugün müşterilerimizle ilişkimiz toplamda 150 dakikayı aşmış durumda” dedi.

Telekom sektörünün makro etkilere az duyarlı bir sektör olduğunu ifade eden Genel Müdür Terzioğlu, “Aslında işin gerçeği halkın en ucuz eğlence kaynağı cep telefonu. Bu durum rakamlara da yansımış durumda. Türk insanı dünyanın en çok internet tüketenleri arasında 5’inci sırada yer alıyor. Dünyada birinci ise aylık 11 GB ile Finlandiya" açıklamasında bulundu. Turkcell’in finansal sonuçlarını da özetleyen Terzioğlu, “8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörüyüz. 24 aylık dönemde ciromuzu yüzde 52, EBİTDA’mızı yüzde 107 artırdık. Sadece 2’inci çeyrekte yüzde 18.3 büyüdük” ifadelerini kullandı.

"Karayipler’den, Nepal’den geliyorlar"

Turkcell’in dijital ihracatı ile ilgili bilgi veren Kaan Terzioğlu, dünyanın birçok yerinen operatörlerin ziyarete geldiklerini belirterek, “Sadece yerlileşmekle kalmıyor; uygulamalarımızla teknoloji ihracatında da öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Bugün Moldcell müşterilerine bizden satın aldığı BiP’i kendi dijital servisi olarak sunuyor. Afrika’dan, Karayipler’den, Nepal’den, Amerika’nın Latin tarafından Doğu Avrupa’dan operatörler ziyaretimize geliyor. Hikayemizi dinliyor ve uygulamalarımızı inceliyorlar. İşte bu “dijital ihracat” dediğimiz sürecin en somut kanıtı. Böylece biz de büyüyoruz, sektör de. Sektörde sağlıklı bir ortam olunca, bundan rakipler de faydalanıyor” diye konuştu.

Terzioğlu, dijitalleşecek Türkiye’nin çözmesi gereken konuların başında fiber olduğuna da değindi. Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın inisiyatifiyle bir protokol imzalandığını hatırlatan Terzioğlu, “Buna göre fiber altyapısını paylaşacağız dedik. Paylaşmak mevcudu paylaşmaktır. Bu konu mevcudu paylaşmakla bitecek bir konu değil. Yenisini yapmamız lazım. Yenisini yapmak içinde farklı bir iş modeli gerekiyor” dedi.

Türkiye’deki fiber altyapının değerinin sadece 2-3 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıklayan Terzioğlu, Almanya’da ise bu rakamın 60 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Kaan Terzioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Gerekiyorsa herkes elindeki fiberleri versin ve yeni bir şirket kurulsun. Bütün fiberleri yeni bir şirket altında birleştirip, ilgili şirkete de sen Türkiye’nin her yerine fiber döşeyeceksin demek gerekiyor. İstanbul’dan Ankara’ya 3 tane ayrı otoban yapmadığımız gibi, herkesin kendi otobanını yapması da söz konusu olamaz. Eski Türkiye’de paylaşmak yeterliydi; yeni Türkiye için yeni bir yapı lazım. Paylaşmak eski Türkiye’nin söylemiydi. Yeni Türkiye’nin söyleminin ortak yapmak olması gerekiyor.”

“Türk halkı, Türk insanı devletine sahip çıkar”

Son dönemde gündemde olan Amerika ambargosuyla ilgili de açıklama yapan Terzioğlu, “Türk halkı, Türk insanı devletine sahip çıkar. Ambargo gibi metotlarla halkla devleti kimse ayrı düşüremez. Tam tersi böyle şeyler insanları birleştirir. Ümit ediyorum ki Türkiye’de de böyle olacaktır” dedi.

Ambargonun köhnemiş fiziksel dünyanın silahları olduğuna değinen Terzioğlu, rekabet kurulunun Google ile ilgili adımlarını ise ’geç bile kalınmıştı’ şeklinde yorumladı.

“Dünyanın hiçbir ülkesinde, Amerika da dahil, Google’ın yüzde 98 Pazar payı yoktu. Büyük ülkelere baktığınızda, Çin’in Baidu’su, Güney Kore’nin Naver’ı, Rusya’nın Yandex’i var. Türkiye’nin de Yaani’si oldu. Bugün bizim Yaani ile yüzde 5’in üzerinde bir payımız oldu. Bu payı daha da yükselerek yüzde 30-35’lere gelecektir” diyen Terzioğlu, şöyle devam etti:

“Dijitalleşmede ülke olarak çok ilerdeyiz. Kendimizi uygun bir politika izleyeceksek dijitale sahip çıkmamız lazım. En önemlisi de Türkiye’nin datasına sahip çıkmamızı gerekiyor. Bu amaçla veri merkezi yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Son olarak İzmir’deki veri merkezimizin açılışını yaptık. Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisiyiz. Turkcell Yönetim Kurulu’ndan Bekir Pakdemirli Tarım Orman Bakanı, CFO’muz Bülent Aksu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu. Bu arkadaşlarımız yetkinleriyle Türkiye’ye büyük katkılar sunacak. Biliyorum ki Türkiye’nin kazandığı yerde, bizim kaybetme ihtimalimiz yok.”

Kaan Terzioğlu, dijitalleşmeyle birlikte dünyanın köklü bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek, Türkiye’nin de yenilenmesinin, bu dönüşüme ayak uyduracak hız ve çevikliğe kavuşmasını önemli ve olumlu adımlar olduğunu söyledi.