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14 Temmuz 2018 09:28

Turkcell Global Bilgi, Bilişim 500’de çağrı merkezi kategorisinde birinci oldu

Turkcell Global Bilgi, Türkiye’nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması’na göre ’Çağrı Merkezi Hizmeti’ kategorisinde satış gelirlerine göre birinci oldu.

Turkcell Global Bilgi, Bilişim 500’de çağrı merkezi kategorisinde birinci oldu

14 Temmuz 2018 09:28

Böylece Turkcell Global Bilgi bu organizasyonda üst üste 9’uncu kez birinciliği kazandı.



Türkiye’de bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2017 yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan, Türkiye’nin bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırmasında Turkcell Global Bilgi, 832 milyon TL’lik gelirle geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ’Çağrı Merkezi Hizmeti’ kategorisinde birinci sırada yer aldı.



Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Kuruluşumuzdan bu yana aldığımız yatırım kararlarıyla sektörün gelişmesine katkıda bulunmayı, ülke ekonomisine ve istihdama fayda sağlamayı hedefledik. Turkcell Global Bilgi bugün Türkiye’de 14, Ukrayna’da 4 olmak üzere toplam 18 farklı lokasyonda, 12 bin çalışanı ile 10 dilde hizmet veriyor. Her bir müşterimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmemiz, yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknolojik altyapımız ve sektöre yön veren yaratıcı uygulamalarımız sayesinde büyümemizi devam ettiriyoruz. 2017’de ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar neticesinde Bilişim 500’de ’Çağrı Merkezi Hizmeti’ kategorisinde satış gelirlerine göre birinci olduk. Emeklerimizin karşılığını ödüllerle taçlandırmak bizler için hem mutluluk verici hem de ileride ortaya koyacağımız çalışmalar açısından motive edici oluyor. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan binlerce çalışanımızla sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu birinciliğin asıl sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, bu büyük aileye bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.




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