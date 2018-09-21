Turkcell Global Bilgi Bursa'daki istihdamını arttırıyor

Türkiye'nin önde gelen şirketlerine hizmet veren Turkcell Global Bilgi, Bursa'daki insan kaynağı sayısında artış planlıyor.

Finans, sigortacılık, e-ticaret, perakende ve ulaştırma gibi sektörlerde Türkiye'nin önde gelen şirketlerine hizmet veren Turkcell Global Bilgi, Bursa'daki insan kaynağı sayısında artış planlıyor. Yapılan şirket açıklamasına göre kurum, yıl sonuna kadar 320 yeni çalışma arkadaşını daha işe alacak. Türkiye'de 14, Ukrayna'da 4 olmak üzere toplam 18 lokasyonda, 12 binden fazla çalışanı ve 8 bin masa kapasitesiyle hizmet veren kurum, Bursa'daki istihdamını artırıyor. 1999'dan bu yana telekom, finans, enerji, e-ticaret ve perakende sektörlerinde Türkiye'nin önemli şirketlerine müşteri deneyimi hizmeti veren kurum, 135 olan çalışan sayısını da 455'e çıkarmayı planlıyor.

Mesleki ve kişisel gelişime tam destek

İşe alım sayısında artış planlayan Turkcell Global Bilgi'nin, çalışanlarına birçok farklı alanda imkânlar sunduğunu belirten İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, çalışanların eğitim ve gelişimine yönelik çok sayıda yatırımlar yapıldığının altını çizdi. Son dönemlerde farklı kanallardan nihai müşterilere hizmet sunmak üzere bu mesleğe ilginin oldukça arttığını belirten Çavdar, hazırladıkları sertifikalı Müşteri Hizmetleri Gelişim Programın ile çalışma arkadaşlarının meslekte en iyilerden biri olmalarına imkan sunduklarını belirtti. Çavdar, "Program kapsamında, güçlü iletişim kuran, iyi bir müşteri deneyimi oluşturan, harekete geçen, ikna ve satış becerisine sahip, teknolojiye hakim çalışanlar yetiştirilmesi hedefleniyor. Etkin teknolojik yöntemler ve altyapılarıyla, yeni nesil öğrenme ve oyunlaştırma teknikleriyle gelişime önemli katkı sağlanıyor. Bu programla çalışanlar hem iş hayatlarında hem de özel hayatlarında kullanabilecekleri, kişisel gelişimlerini destekleyecekleri bilgiler ediniyorlar. Diğer yandan şirket içinde farklı lokasyon ya da farklı bölümlerdeki kariyer fırsatlarından da faydalanabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kurum da iş yaşamı oldukça hareketli

Kurum olarak sadece eğitimle kalmayıp, iş hayatını keyifli hale getirmek ve çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak için de programlar düzenlediklerini belirten Zafer Çavdar, bu nedenle Bursa lokasyonu açıldıktan hemen sonra öncelikle sosyal aktivite kulüplerini kurduklarını belirtti. Social Club ikramlar, turnuvalar, yarışmalar, geziler ile iş ortamını renklendirirken, çalışanların ailelerinin şirketi yakından tanımak üzere davet edildiği 'Aile Buluşmaları', 'Özel Gün Kutlamaları', 'Yaz Şenliği', çalışanların çocuklarına özel düzenlenen 'Çocuk Şenliği' gibi etkinliklerle kurum kültürünün yaşatıldığı birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Şirket başarısının arkasında mutlu çalışan bir takımın olduğunu ve bu nedenle arkadaşlarının çalışma ortamlarının keyifli olmasının daima odak alanları olacağını sözlerine ekleyen Çavdar, keyifli bir iş ortamı sunan, gelişim ve kariyeri destekleyen kurumsal bir şirkette bu mesleği yapmak isteyen arkadaşların başvurularını beklediklerini iletti.