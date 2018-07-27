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27 Temmuz 2018 10:29

Turkcell Global Bilgi ve Katılım Emeklilik’ten önemli işbirliği

Turkcell Global Bilgi ile bireysel emeklilik ve sigortacılık sektörünün değerli markalarından Katılım Emeklilik önemli bir iş birliğine imza attı.

Turkcell Global Bilgi ve Katılım Emeklilik’ten önemli işbirliği

27 Temmuz 2018 10:29

Bu kapsamda Turkcell Global Bilgi, Katılım Emeklilik’in müşteri hizmetlerini Edirne’deki lokasyonundan yönetecek.



Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın işbirliğinden doğan Katılım Emeklilik, çağrı merkezi hizmetleri için Türkiye’nin müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi’yi tercih ettiği duyuruldu. Bireysel emekliliğin yanı sıra hayat sigortası, ferdi kaza sigortası ve sağlık sigortası alanlarındaki ürünleriyle Katılım Emeklilik’in tüm müşteri hizmetleri bundan böyle Turkcell Global Bilgi çatısı altında yönetilecek.



"Sigortacılıkta yenilikçi anlayışa sahip müşteri hizmetleri"


Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Faizsiz sigortacılıkta yenilikçi yaklaşımı, modern ve teknolojik yatırımları, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörün seçkin firması olarak dikkat çekiyoruz. Katılım Emeklilik olarak güvenilir, doğru ve yeni sigorta çözümleri sunarak, müşterilerimizden aldığımız güç ile katılım sigortacılığında Türkiye’nin lider sigorta şirketiyiz. Bu vizyonla yola çıkarak müşteri hizmetlerinde yenilikçi bir anlayışı ortaya koymayı hedeflediğimiz için Turkcell Global Bilgi ile iş birliği yapıyoruz" dedi.



"Eşsiz müşteri deneyimi"


Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur ise "Turkcell Global Bilgi yıllara dayanan tecrübesi, üstün teknolojik altyapısı ve uzman kadrosuyla hizmet verdiği firma sayısını artırmaya devam ediyor. Klasik çağrı merkezi servislerinin ötesine geçerek hizmet verdiğimiz markanın baştan uca müşteri deneyimini tasarlıyor ve uyguluyoruz. Markaların müşterisine yaşatmak istediği deneyimi kendi iş hedefimiz ile entegre ederek ihtiyaca cevap verecek kişisel çözümler üretiyoruz. Türkiye’nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen yeni nesil sigortacılık şirketi Katılım Emeklilik ile projeyi konuşmaya başladığımız anda müşteriye bakışımızdaki ortak noktaları görmemiz bizi heyecanlandırdı. Bugün de her iki firma açısından ‘eşsiz müşteri deneyimi’ni gerçekleştirecek bir iş birliğine başlamış olduk" dedi.




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