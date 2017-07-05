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05 Temmuz 2017 11:18

Turkcell GMY’si Sezgin dünyanın en yenilikçi 50 ismi arasında

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ‘50 Innovators to Watch’ (Yenilikçi 50 İsim) listesinde Türkiye’den dahil olan tek isim oldu.

Turkcell GMY’si Sezgin dünyanın en yenilikçi 50 ismi arasında

05 Temmuz 2017 11:18


Turkcell açıklamasına göre, Global Telecoms Business tarafından hazırlanan “50 Innovators to Watch” (Yenilikçi 50 İsim) listesinde Türkiye’den dahil olan tek isim Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin oldu. Sezgin’in seçildiği listede, Amazon, Apple, Ericsson, Facebook, Google, IBM gibi dünya devlerinden yenilikçi yöneticilerin yer alıyor. Listeye bilgi ve iletişim sektöründe şirketlerin öncü rol oynamasına yardımcı olan, inovatif hamlelere imza atan yöneticiler seçiliyor. Turkcell’de şebeke teknolojilerinden sorumlu olan Sezgin, yönetimindeki network ekibiyle birlikte Turkcell’in kesintisiz ve hızlı erişimi için hayata geçirdiği inovatif projelerle listeye girdi.


Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından birisini Türkiye’nin 81 ilinde devreye alan Turkcell’in bu başarısında, Gediz Sezgin ve yönetimindeki Şebeke Teknolojileri ekibinin önemli bir rolü bulunuyor. Turkcell adına yönettiği projelerle fark oluşturan Sezgin, ülkemizde ilklere imza atılmasında da önemli bir paya sahip. Bunun en güncel örneklerinden biri Sezgin’in yönetimindeki Şebeke Teknolojileri ekibinin geliştirdiği “Otomatik Döner Anten”. Türkiye’de bir ilk olan ve yerli mühendisler tarafından geliştirilen projeyle Turkcell müşterileri denizlerdeki coğrafi koşullardan bağımsız olarak eşsiz bir 4.5G deneyimi yaşamaya başladılar. Ayrıca Avrasya Tüneli projesinde mobil haberleşme Turkcell mühendislerinin çalışmalarıyla dünyada bir ilk olan “hareketli anten” teknolojisiyle sağlandı. Sezgin ve yönetimindeki ekibi, “50 Innovators to Watch” listesine girmesinde büyük rolü olan yenilikçi çalışmalarını şimdi Turkcell 5G teknolojisi için de sürdürüyor. Turkcell 5G’de yaptığı yatırım ve testlerle Türkiye’de öncü olmaya devam ediyor”.




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