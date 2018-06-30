Turkcell İngiltere’den ödülle döndü

Turkcell, Next Best Action Platform (Sonraki En İyi Eylem Platformu) ile ’Analitik ve Verinin En İyi Kullanımı’ (Best Use of Analytics & Data) layık görüldü.

Turkcell, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin en başarılı müşteri sadakati programlarının ödüllendirildiği The Loyalty Magazine Awards tarafından ödüle layık görüldü. Londra’da gerçekleştirilen törende Turkcell, Next Best Action Platform ile ’Analitik ve Verinin En İyi Kullanımı’ (Best Use of Analytics & Data) kategorisinde birinci seçildi. Sonraki En İyi Eylem Platformu, müşteri kullanım alışkanlıklarını analiz ederek eğilim modellerine ulaşıyor. Müşteri eğilimini, şirket satış ve pazarlama kurallarıyla birleştirerek en uygun teklifin sunulmasını sağlıyor. Böylece kullanıcıların deneyimleri kişiselleştirilerek, eğilimler tanımlanabiliyor ve müşteri ihtiyaçları en doğru şekilde araştırılarak kişiye özel en uygun teklifler sunulabiliyor. Bu sayede verimlilik ve müşteri memnuniyeti artarken, hedefli iletişim sayesinde ek gelir de oluşturuyor.

"Müşterimiz her zaman işimizin odağında"

Uluslararası arenada yakaladıkları bu başarıdan duydukları gurur ve mutluluğu vurgulayan Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak amacımız, müşterimizin her zaman yanında olmak ve yaşam kalitesini her alanda daha da artırmaktır. Onları işimizin kalbinde konumlandırıyoruz ve onlara fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Entegre iletişim ve teknoloji hizmetlerimiz ile müşterilerimizin tüm ürün ve servislerimizi kullanırken uçtan uca deneyim yolculuğunu tasarlıyoruz. Bu sayede müşterilerimizle iletişim kurduğumuz tüm hizmet kanallarında birbirine yakınsamış kesintisiz hizmet sunuyoruz. Bu çabalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin uluslararası arenada başarılı bulunması ve ödüllerle taçlandırılması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor" dedi.