Turkcell Kurban Bayramı GSM rakamlarını açıkladı

Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve en yenilikçi sesli-görüntülü görüşme uygulaması BiP ile bayramlaşanların sayısı önceki Kurban Bayramı’na göre 3 kat arttı.

Turkcell, Kurban Bayramı GSM trafik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 5 günlük sürede Turkcell’liler mobil internetten yoğun olarak faydalanırken, bu yılki data kullanımı geçen Kurban Bayramı’na göre 5 milyon GB daha arttı. Bu bayramda Turkcell’liler 22,5 milyon GB data kullandı. Böylece 5 yıl önceki Kurban Bayramı’na göre internet trafiği 19 kat artış gösterdi. 2013 yılının Kurban Bayramı’nda kullanım 1,2 milyon GB’tı. En fazla data kullanımının yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Muğla, Bursa, Mersin, Balıkesir, Hatay ve Kocaeli oldu.

Bayramda Turkcell’liler 1,7 milyar dakika konuştu. En fazla konuşma bayramın birinci günü gerçekleştirirken bayramın birinci gününde 408 milyon dakika konuştu. Konuşma trafiğinin en fazla yaşandığı il İstanbul oldu. Bayramda en çok konuşan 10 il sıralamasında İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Adana, Muğla ve Gaziantep takip etti.

Bayramda BiP ile 761 milyon mesaj atıldı

Yapılan bilgilendirmede; BiP’i kullananların sayısı geçen yılın Kurban Bayramı’na göre 3 kat arttı. BiP ile bayram boyunca 11 bin dakika görüntülü, 21 bin 800 dakika sesli arama yapıldı. BiP kullanıcıları, grup görüntülü görüşme özelliğini ise bayram boyunca 278 bin dakika kullandı. Bayram mesajlarını BiP’ten göndermeyi tercih eden Turkcell müşterileri kendi data paketlerinden harcama yapmadı. BiP üzerinden gönderilen mesaj sayısı da geçen yılki Kurban Bayramı’na göre dörde katlandı ve bu bayram yaklaşık 761 milyon adet bayram mesajı gönderildi.

Yurtdışı konuşmaları 6 milyon dakikaya ulaştı

Öte yandan Turkcell’liler, 5 günlük bayram tatili boyunca yurtdışıyla yaklaşık 6 milyon dakika konuştu. Türkiye’deki kullanıcılar en çok Almanya, Suudi Arabistan, KKTC, Yunanistan ve Afganistan’ı ararken, yurtdışında bulunan kullanıcılar ise Türkiye’yi en çok Suudi Arabistan, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Almanya’dan aradı.

Türkiye’nin açık ara en çok tercih edilen müzik platformu fizy de ise bayram boyunca yaklaşık 93 milyon 346 bin adet şarkıyı dinlendi. Yaz Klasikleri ve Yaz Havası listeleri ise fizy’nin en çok dinlenen listeleri oldu.