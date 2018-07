Turkcell küresel blockchain konsorsiyumuna katıldı

Telekom operatörlerinin blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group (CBSG); Turkcell’in yanı sıra Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Güney Asya’da hizmet veren Axiata Group Berhad (Axiata), Filipinler’de hizmet veren PLDT Inc, Endonezya’da hizmet veren PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), Vietnam’da hizmet veren Viettel Group ve merkezi Kuveyt’te bulunan Zain Group’un yeni nesil küresel operatörler arası blockchain platformu ve ekosistemi oluşturmanın yollarını araştırmak üzere birlikte çalışma kararı aldıklarını açıkladı.

CBSG, ABD merkezli Blockchain teknolojileri şirketi TBCASoft, Inc. ve Japonya merkezli SoftBank Corp. liderliğinde, ABD merkezli Sprint Corporation ve Tayvan merkezli Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.’nin (FarEasTone) ilk kurucu üyelikleriyle telekom operatörleri için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir Blockchain platformunun ortaklaşa geliştirilmesini sağlamak üzere 2017 yılının Eylül ayında kuruldu. Konsorsiyumun diğer üyeleri arasında Güney Kore merkezli LG Uplus Corp, KT Corporation ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etisalat Telecommunication Corporation da bulunuyor. CBSG, telekom operatörü üyelerine ve bunların müşterilerine Blockchain teknolojilerini kullanan güvenli küresel dijital ödeme, takas ve hesaplaşma sistemleri, kişisel kimlik doğrulama, IoT uygulamaları ve benzeri diğer hizmetleri sağlamayı amaçlıyor.

Konsorsiyum ayrıca, küresel para transferi hizmetlerine odaklanacak ek bir Blockchain çalışma grubunun oluşturulacağını da duyurdu. Bu tür işlemler için çok uygun olan Blockchain teknolojisi süreçleri kolaylaştırıyor, böylece müşterilere daha iyi hizmet verilebiliyor. CBSG Consortium tarafından önerilen, özellikle telekom operatörleri için tasarlanmış bu Blockchain platformu ve çözümleri, operatörlerin geleneksel pazarların dışında hizmetler oluşturabilmelerine ve bu hizmetleri sınırların ötesine taşıyabilmelerine yardımcı olacak. Geçen yıl kurulan kısa sürede dünyanın bu alanda öncü platformuna dönüşen CBSG Consortium her geçen gün eklenen yeni üyeleri ve yaklaşık 1 milyarı aşan toplam kullanıcı erişimiyle dikkat çekiyor.

“Blockchain teknolojisi yeni hizmetler geliştirmemize yardımcı olacak”

Değerli dijital varlıkların mobil ağlardan güvenli ve şeffaf bir şekilde taşınabilmesi sayesinde blokchain teknolojisinin dijital ekonominin büyümesine hız katacağına ve yeni nesil hizmetlerin ortaya çıkmasına imkan sağlayacağına dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Telekom şirketleri olarak mevcut altyapılarımızı geliştiriyor ve genişletiyor olmanın çok daha ötesini düşünmeliyiz. “Hizmet olarak Blockchain” ekosistemini en iyi biz operatörler sağlayabiliriz ve bu avantajı da en iyi biçimde kullanmalıyız. Bu nedenle, yeni nesil operatörler arası Blockchain platformu CSBG’de yer alarak deneyimlerimizi paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İnanıyorum ki CSBG’nin bir parçası olmak, dijital platformlarımızda sunduğumuz hizmetleri geliştirmemize ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak” dedi.