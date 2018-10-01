Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın şampiyonu İstanbul Cerrahi Hastanesi oldu

İstanbul Boğazı'nda yapılan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ı, yelken yarışını organizasyonunun sağlık sponsoru olan İstanbul Cerrahi Hastanesi'nin Cheese Sailing takımı kazandı.

İstanbul Boğazı'nda 2 gün boyunca gerçekleştirilen, Türkiye'nin en prestijli yarışları arasında olduğu belirtilen Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın şampiyonları belli oldu. 29-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Bosphorus Cup'ı organizasyonun sağlık sponsoru İstanbul Cerrahi Hastanesi'nin Levent Peynirci dümenciliğindeki Cheese Sailing takımı kazandı. IRC - 0 kategorisinde yarışmaya katılan şampiyon İstanbul Cerrahi Hastanesi'nin Cheese Sailing takımı, IRC - 0 kategorisinde yarışı birinci olarak tamamladı. İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO'su Doç. Dr. Ahmet Nuray Turhan'ın da yarışmacı olarak yer aldığı Cheese Sailing takımı, Overall kupasını da almayı hak kazandı.

Ödül töreninden sonra açıklamalarda bulunan İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO'su Doç. Dr. Ahmet Nuray Turhan, IRC - 0 kategorisinde yarışı birinci olarak tamamladıklarını ve Overall birincisi olduklarını belirterek, “Ben İstanbul'da yaşayan biri olarak, bunun gibi çok daha fazla organizasyonların olmasını istiyorum. Türkiye'nin dünyaya açılmasında en önemli organizasyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle durumlar bizi her zaman daha yukarıya götürüyor. İhtiyacımız var diye düşünüyorum. Bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlara ve benimle yarışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Cheese Sailing takımının dümenciliğini yapan Levent Peynirci de yaptığı açıklamada, organizasyonun sezonun en prestijli yarışlarından biri olduğunu belirterek, “Geçen sene grubumuzda birinci olurken, Overall ikincisi olmuştuk. Şampiyonluğu kaçırmıştık. Bu sene şampiyon olduk. Overall kupasını da kazandık. Özellikle bugün çok rüzgar vardı. Çok zor şartlar vardı. Ekip olarak çok iyi iş çıkardık, mutluyuz” ifadelerini kullandı.