Kemer Country’de düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge’da kazananlar belli oldu.
Kemer Country'de düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge'da kazananlar belli oldu. 300'e yakın katılımcının yer aldığı turnuvada 8 farklı kategoride dereceye girenler ödüllerini aldı.
İstanbul Kemer Country Golf Sahasında düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge sona erdi. 8 farklı kategoride 300'e yakın katılımcının yer aldığı turnuvada ödüller dağıtıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de yer aldığı turnuvaya iş dünyasından Nihat Özdemir, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Cavit Yıldız, Hakan Çarmıklı, Erdem Kıramer, Sabri Yiğit, Ali Nuri Türker, Cansen Başaran Symes, Beyhan Benardete, Serra Tokar gibi isimler katıldı. Eski milli futbolcu Hamit Altıntop da golf turnuvasında yer aldı. 8 farklı kategoride gerçekleşen turnuvada kazananlar şu şekilde:
Erkekler A: Hasan Akçakayalıoğlu
Erkekler B: Mehmet Saraçoğlu
Erkekler C: Huh Young
Erkekler D Erdinç Ünlüer
Kadınlar A: Nonita Chand
Kadınlar B: Gum Ran Nam
Kadınlar C: Hey Sook Moon
Junior 18 Holes: Ece Vural