Kemer Country'de düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge'da kazananlar belli oldu. 300'e yakın katılımcının yer aldığı turnuvada 8 farklı kategoride dereceye girenler ödüllerini aldı.

İstanbul Kemer Country Golf Sahasında düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge sona erdi. 8 farklı kategoride 300'e yakın katılımcının yer aldığı turnuvada ödüller dağıtıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de yer aldığı turnuvaya iş dünyasından Nihat Özdemir, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Cavit Yıldız, Hakan Çarmıklı, Erdem Kıramer, Sabri Yiğit, Ali Nuri Türker, Cansen Başaran Symes, Beyhan Benardete, Serra Tokar gibi isimler katıldı. Eski milli futbolcu Hamit Altıntop da golf turnuvasında yer aldı. 8 farklı kategoride gerçekleşen turnuvada kazananlar şu şekilde:

Erkekler A: Hasan Akçakayalıoğlu

Erkekler B: Mehmet Saraçoğlu

Erkekler C: Huh Young

Erkekler D Erdinç Ünlüer

Kadınlar A: Nonita Chand

Kadınlar B: Gum Ran Nam

Kadınlar C: Hey Sook Moon

Junior 18 Holes: Ece Vural