Turkcell: “Salla Kazan her hafta hediye veriyor”

Turkcell açıklamasına göre Salla Kazan’la bugüne dek 9,5 milyon Turkcellliye 70 milyon hediye verildi. Açıklamada Turkcell’in hem eğlendirmek hem de hediyeler vermek için müşterilerine özel hazırladığı Salla Kazan kampanyası gördüğü yoğun ilgi sonrası yeni armağanlarla devam ettiği bildirildi.

Hesabım 6,5 milyon kez daha indirildi

Turkcell’in kalan kullanımları kontrol etme, fatura detaylarına bakıp ödeme yapma, TL yükleme, hat ayarı yapma, paket satın alma gibi işlemlerinin kolayca yapılabileceği Hesabım uygulaması Salla Kazan kampanyası etkisiyle 6,5 milyon kez daha indirildi. Salla Kazan hakkından her hafta 1 kere, Katlanan İnternet hakkından ise ilk Salla Kazan katılımında yararlanılabiliyor.