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05 Ağustos 2018 12:08

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan Avcılar bölgesine yönelik açıklama

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone; bir süredir Avcılar bölgesinde yaşanan vatandaşların internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan Avcılar bölgesine yönelik açıklama

05 Ağustos 2018 12:08



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde Avcılar sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.


Anayasamızın 22. maddesinde ’Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir’ ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına Devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz".




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