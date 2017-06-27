Turkcell ve Pegasus’tan işbirliği

Turkcell Dergilik uygulamasından, Pegasus misafirleri ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Yapılan açıklamada, işbirliği kapsamında Pegasus’la seyahat eden misafirler, Turkcell Dergilik uygulamasından uçuş yaptıkları tarihte, 24 saat süresince ücretsiz yararlanabilecek. 1 Temmuz’da hayata geçecek işbirliği kapsamında, Pegasus misafirleri uçak içinde geçen sürede Turkcell Dergilik uygulamasında yer alan 300’den fazla dergiden dilediklerini okuyabilecek, online iken indirdikleri dergileri uçuş süresinde çevrimdışı olarak da okumaya devam edebilecek. Magazinden ekonomiye 300’den fazla yayının güncel ve geçmiş sayılarına ulaşma imkânı sunan Turkcell Dergilik ile yapılan işbirliği kapsamında, Pegasus misafirleri, uçuşları boyunca uygulama bünyesindeki dergileri okuyarak keyifli vakit geçirme fırsatı bulabilecek.

Pegasus ile gerçekleştirilen işbirliğiyle ilgili konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dünyada çok sağlam bir yer edinen dijital yayıncılık, ülkemizde henüz çok yeni farkındalık sağlayabilmiş durumda. Dergilik olarak bu alana öncülük etmiş olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Dergilik ile Türkiye’de dijital okuma dönüşümünü sağlarken, gazetecilerin telif haklarını koruyan bir uygulamaya imza attık. Hem okuyucunun hem de yayıncının yanında olan uygulamamızda dergi sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Dergilik uygulamamız sayesinde, Pegasus misafirlerine keyifli bir yolculuk sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Mehmet T. Nane: "Önceliğimiz, misafirlerimizin memnuniyeti"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ise, "Sivil havacılık sektörünün geleceğine misafir odaklı yaklaşımların damgasını vuracağına olan inancımızla, her zaman misafir deneyimimizi iyileştirmek amacıyla çalışmalar sürdürüyoruz. Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği de bunun bir göstergesidir. İşbirliğimiz çerçevesinde, Pegasus misafirleri Turkcell Dergilik uygulamasından ücretsiz yararlanabilecek ve uçuşları boyunca uygulama bünyesindeki dergileri okuyarak keyifli vakit geçirme fırsatı bulabilecek. Misafirlerimizi, hayatı kolaylaştıran uygulama ve hizmetlerle buluşturmak ve memnuniyetlerini artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.