Turkcell’de ‘sıfır atık’ dönemi

Yapılan açıklamaya göre şirket bünyesinde kurulan Atık Yönetim Merkezi sayesinde bundan böyle yemekhane ve ofis katlarında toplanan katı yemek atıkları kompost makinesiyle yerinde dönüştürülerek, toprak iyileştirici organik gübre elde edilecek. Atıklardan elde edilen organik gübre İstanbul Küçükyalı’daki Genel Müdürlük binasının bahçe alanlarında kullanılacak ve şirket çalışanlarıyla paylaşılacak. Bu sayede çevre seferberliğine katkı sağlanacak.

Altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümler kullanan Turkcell, bu alandaki yatırımlarına yenisini ekleyerek İstanbul Küçükyalı’daki Genel Müdürlük binasında ‘Sıfır atık’ dönemini başlattığını duyurdu. Buna göre yapılan yatırım sayesinde şirkete kurulan kompost makinesiyle, katı yemek atıkları çöpe atılmadan kompost makinesinde dönüştürülecek. Tüm süreç şirket içerisinde kurulan Atık Yönetim Merkezi tarafından yönetilecek. Kompost makinesi, atıkları organik gübreye dönüştürerek doğaya kazandıracak. Atıklardan elde edilecek toprak iyileştirici organik gübre, Genel Müdürlük binasının yanı sıra Turkcell’in İstanbul’daki diğer binalarının bahçe alanlarında kullanılacak. Ayrıca şirket çalışanlarına dağıtılacak. Şirket içerisinde çevre projelerinde de kullanılacak organik gübre ile doğanın korunmasına bir katkı daha sağlanması hedefleniyor.

“Ülkemizdeki sıfır atık seferberliğine gönüllü destek oluyoruz”

Turkcell’de yaptıkları son yatırımla sıfır atık dönemini resmen başlattıklarının altını çizen Turkcell İdari İşler Direktörü Murat Kutlu Küçük, “Ülkemizin sıfır atık yolunda başlattığı seferberliğe öteden beri katkı sağlıyoruz. Türkiye’nin bu konudaki 2023 hedefleri kapsamında toplam atığın yüzde 35’inin geri kazanım ve yüzde 65’inin de düzenli depolama yönetimi ile bertaraf edilmesi planlanıyor. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Aldığımız kompost makinesiyle artık Genel Müdürlük binamızda tüm katı yemek atıklarını doğaya zarar vermeden organik gübreye dönüştüreceğiz. Bu sayede sıfır atık yolunda uzun süredir sürdürdüğümüz çalışmalarımıza çok önemli bir halka daha eklemiş olduk. Yaptığımız bu yatırımla organik katı atıklardan sadece bir yılda 8 ton organik gübre üreterek çevreye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell’in sıfır atık konusundaki çalışmalarının en önemli aşamalarından biri olan katı organik atıklarının yerinde dönüştürülmesi projesi kapsamında, şirket çalışanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi için şirketin tüm plazalarında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Organik katı atıkların doğru bir şekilde toplanması için özellikle mutfaklara özel atık kovaları yerleştirildi ve Genel Müdürlük binasının her ofis katında ‘Atık İstasyonu’ kuruldu. İstanbul’daki Genel Müdürlük binasında başlayan uygulamanın, Turkcell’in diğer illerindeki yönetim merkezlerinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.