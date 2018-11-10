Turkcell'den cihaz kiralamada yeni dönem

Turkcell, şirketlerin dijital dönüşümüne yönelik sunduğu hizmetlere bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Şirket, geçen yıl kurumsal çözümlerine dijital ürün ve servisleri entegre etmişti, şimdi de şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu ürün ve servisleri tek paket haline getirerek, cihaz kiralama alanında yepyeni bir çözümle şirketlerin yanında olduğunu kaydetti.

Cihaz destek hizmeti, sigorta, yazılım desteği bir arada

Donanım ve yazılım alanında alınan katma değerli hizmetler, IT operasyonu yönetimi ve proje finansmanı da eklendiğinde şirketler için zorlayıcı olabiliyor. Turkcell, bu süreci kolaylaştırmak amacıyla, cihaz kiralama hizmetinin yanı sıra cihaz destek hizmetleri, sigorta, mobil cihaz yönetimi ve kurumsal yazılım hizmetini de aynı paket içinde sunmaya başladı. Bu fırsat kapsamında cihazlar 2 yıllığına kiralanıyor. 2 yıl sonra ise cihazlar iade ediliyor ya da ikinci el fiyatından satın alınabiliyor. Müşterinin talebi doğrultusunda sözleşme ve cihazlar yenilenebiliyor. Bu kiralama modeli, şirketleri cihaza sahip olma maliyetinden koruyor. Kurumsal kiralama kapsamına Cep telefonu, tablet, dolap takip cihazı ve araç takip cihazı giriyor.

"Kurumsal müşteriler için önemli bir harcama kalemi"

Kurumsal şirketlere cihaz kiralama konusuna farklı bir yaklaşım benimsediklerini belirten Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, şunları söyledi: "Şirket olarak dijitalleşmeyle birlikte şirketlerin çeşitlenen ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler sunmaya devam ediyoruz. İhtiyaçları nelerdir? İşte bu soruyu direkt kurumsal müşterilerimize sorduk ve yaptığımız görüşmelerde onları dinleyerek bunları tam olarak tespit ettik. Özellikle kiralama hizmeti konusunda bir fark yaratmamız gerektiğini gördük. Böylece pilot projemizi hayata geçirdik. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarda akıllı telefon kiralama, telefon ve tablet kiralama, makineler arası iletişim ve dolap takibinde kullanılan modemlerin kiralanması gibi hizmetler sunuyorduk. Cihaz kiralamada A'dan Z'ye bütünleşik hizmet projesini hayata geçirdik. Kapsamı genişletilmiş kiralama hizmetlerimizin, KOBİ'ler başta olmak üzere tüm kurumsal müşterimizin hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz".