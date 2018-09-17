Turkcell'den Galatasaraylılara Şampiyonlar Ligi paketi

Turkcell, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nden temsil edecek Galatasaray'ın taraftarlarına özel bir paket hazırladı. Destek paketi sahibi her Galatasaraylı, Şampiyonlar Ligi'ne ‘Hoş Geldin Hediyesi' 1 GB'nin yanı sıra takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki her galibiyetinde 1 GB, her golünde ise 400 MB internet kazanacak.

Turkcell, dijital işbirliği yaptığı Galatasaray'ın Şampiyon Ligi heyecanına ortak oluyor. Yapılan açıklamaya göre taraftarlara 1GB Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin hediyesi veren Turkcell ile Galatasaray taraftarları takımları kazandıkça internet de kazanacak. Turkcell, Destek Paketi sahiplerine takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki her galibiyetine 1 GB, her golüne ise 400 MB hediye edecek. Bu sayede taraftarlar Şampiyonlar Ligi'nin coşkusunu ve keyfini doyasıya yaşayacak.

“Galatasaraylılar Turkcell ile Şampiyonlar Ligi'ne 'Merhaba' diyecek”

Konuyla ilgili olarak Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de Galatasaray taraftarlarının yanındayız. Şampiyonlar Ligi ile birlikte taraftar için yeni bir heyecan başlıyor. Destek paketi sahibi her bir taraftara Şampiyonlar Ligi'ne bizimle merhaba demeleri için 1 GB hediye ediyoruz. Yine taraftarlar bu heyecanın tadını dijital ortamlarda doyasıya yaşamaları için de takımlarının galibiyetinde geçerli 1 GB hediye kazanacak. Ayrıca ‘Şampiyon' paketine sahip taraftarlar, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerden de 2 kat internet kazanacak. Bu vesileyle ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'a başarılar dileriz” dedi.