Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 10:52

Turkcell’den Ramazan’a özel iki kat internet

Turkcell, 4.

Turkcell’den Ramazan’a özel iki kat internet

15 Mayıs 2018 10:52

5G hattına sahip olan tüm müşterilerinin paketlerinde yer alan internetleri Ramazan ayında ikiye katlanacağını duyurdu.


5G hattına sahip olan tüm müşterilerinin paketlerinde yer alan internetleri ikiye katlayarak, Ramazan ayı boyunca internet ihtiyaçlarını karşılayacağını açıkladı. Şirketten yapılan duyuruya göre tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil iletişim ve eğlence platformu BiP üzerinden sunulan kampanyayla, müşterilerin tarifelerinde internetlerin yanı sıra Turkcell uygulamalarındaki internetleri de ikiye katlanacak.


Turkcell’in ‘Ramazan ayı boyunca bol internetin keyfini yaşayın’ diyerek başlattığı kampanyaya katılmak için 4.5G uyumlu SIM kart sahiplerinin BiP uygulamasına girerek, oluşturulan ‘4.5G Ramazan Kampanyası’ servisini tıklayarak katılmaları gerekiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç