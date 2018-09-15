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Turkcell'in şebekesi 5G'ye hazır

Turkcell, faz senkronizasyonu destekli altyapıya geçirilerek 5G için gerekli bir ön adım daha sağladığı açıklandı.

Bu geliştirme ile uzaktan yönetilebilir nesneler dünyasına da kapı aralandığı belirtildi.



Geleceğin teknolojilerini altyapısında kullanmak için hazırlıklarını aralıksız sürdüren Turkcell, 5G dönüşümü için önemli gereksinimlerden biri olan ve 4.5G'de de bazı yeni özelliklerle mobil geniş bant deneyiminin daha da iyileşmesini sağlayacak faz senkronizasyonu altyapısını ülke genelinde devreye aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada; frekans senkronizasyonu temelli altyapıdan faz senkronizasyonu destekli altyapıya geçişle birlikte şebekedeki baz istasyonlarının birbirleri ile daha akıllı bir şekilde koordinasyonunu sağlayacak yeni özellikler için de hazırlıklar tamamlandı.



Faz senkronizasyonu, 4.5G mobil data indirme hızının yüksek seviyelerde devam etmesine katkı sağlayacak bazı gelişmiş özelliklerin kullanılmasına imkân sunacak. Kullanıcıya tahsis edilecek kaynak sürekliliğinin korunmasını ve sinyal etkileşimi nedeniyle oluşan verimlilik kaybı gibi kalite problemlerinin önlenmesine katkı sağlayan faz senkronizasyonu, 4.5G şebekelerde verimlilik artışı oluştururken 5G şebeke dönüşümü için ise ön koşul niteliği taşıyor.



5G hazırlıkları ve 4.5G şebekesinde yeni özelliklerin desteklenmesi için önemli adımlardan birisinin faz senkronizasyonu dönüşümü olduğunu vurgulayan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "4.5G altyapımız ile vermekte olduğumuz yüksek hızlı mobil servislerini yeni özelliklerle daha da iyileştirmemize olanak sağlayan faz senkronizasyonu şebekesi, Turkcell'in teknoloji konusundaki öncü yaklaşımının yeni bir göstergesidir. Yeni kurulan bu altyapı, çok daha hassas gerçek zamanlı 5G servis ihtiyaçlarının karşılanması için de önemli bir adım olmuştur" dedi.



Entegre edilen ileri teknoloji faz senkronizasyonu sistemleri, 5G şebekesi için gerekli yüksek hassasiyette senkronizasyon ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu sayede 5G temelli servis altyapılarının sağlanmasının önü açılacağı kaydediliyor.

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