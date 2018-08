Turkcell’li yüzücüler Avrupa arenasında

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesi önemli yıldızları Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek. 3 Ağustos’taki (yarın) yarışlarla İskoçya’nın Glasgow şehrinde başlayacak ve 12 Ağustos’ta noktalanacak organizasyonda, Türkiye’yi 19’u erkek, 11’i de kadın olmak üzere toplam 30 sporcu temsil edecek.

Avrupa’nın en önemli yüzme şampiyonasına ay-yıldızlılar adına katılacak sporcular ise şöyle:

Kadınlar: Ekaterina Avramova, Sezin Eligül, Elçin Türkmenoğlu, Gülşen Beste Samancı, Aleyna Özkan, Viktoria Zeynep Güneş, Zehra Duru Bilgin, Nida Eliz Üstündağ, İmge Roza Erdemli, Selen Özbilen, Beril Böcekler.

Erkekler: İskender Başlakov, Metin Aydın, Rasim Oğulcan Gör, Berkay Ömer Öğretir, Demir Atasöy, Hüseyin Emre Sakçı, Oktay Can Emirbayer, Berk Özkul, Kaan Türker Ayar, Ümit Can Güreş, Yalım Acımış, Kemal Arda Gürdal, Ege Başer, Alpkan Örnek, Erge Can Gezmiş, Doğa Çelik, Samet Alkan, Batuhan Hakan, İlker Altınbilek.