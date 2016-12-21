Turkish Airlines Euroleague’in 13. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Darüşşafaka Doğuş’a71-64’lük mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 8 galibiyette kalırken, Darüşşafaka Doğuş 7. galibiyetini elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 13. hafta maçında iki Türk ekibi Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu geçen ilk periyodu konuk takım 20-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da başa baş bir mücadele yaşanırken, Darüşşafaka Doğuş soyunma odasına 37-35 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 50-48 galip tamamlayan Darüşşafaka Doğuş, salondan da 71-64 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Doğuş’ta Scottie Wilbekin 22 sayı - 1 ribaund - 1 asistle maçı tamamlarken, Fenerbahçe’de Kostas Sloukas 16 sayı - 4 ribaund - 4 asist üretti.

23 Aralık Cuma günü Fenerbahçe, Rus ekibi CSKA Moskova’ya konuk olurken, Darüşşafaka Doğuş evinde İsrail ekini Maccabi Tel Aviv’i ağırlayacak.