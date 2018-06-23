Turkish Cargo, canlı hayvanları bulutların üzerinde güvenle taşıdı

Turkish Cargo, 16 aylık 3 zürafayı, Johannesburg’tan, İstanbul aktarmalı olarak Tahran’a taşıdı. Zürafalara uçuş süresince bakıcıları, veterinerleri ve IATA Live Animals Regulation (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği - Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşama yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, son bir ay içerisinde; Johannesburg’tan 7’si yavru 10 tane aslanı Pakistan’a, 10 tane zebrayı Bangladeş’e, 4 tane fili Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden 3 tane maymunu Ukrayna’ya İstanbul aktarmalı olarak başarılı bir şekilde taşıdı.

Turkish Cargo, müşterilerine sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için; kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA LAR yönetmeliğini referans alıyor ve yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, kafesleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde özenle uyguluyor.

Turkish Cargo ve uçuş tarifeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishcargo.com.tr web sitesinden, +90 850 333 0777 numaralı Çağrı Merkezi’nden ulaşılabilir.