Turkish Cargo, dünyanın en hızlı arabasını taşıdı

121 ülkede hava kargo hizmeti sağlayan ve küresel hava kargo verilerine göre bu alanda en hızlı büyüyen marka konumunda bulunan Turkish Cargo, dünyanın en hızlı otomobili olarak bilinen Devel Sixteen’i başarılı bir operasyon ile Dubai’den İstanbul aktarmalı olarak Toronto’ya taşıdı.

563 kilometre sürate ulaşabiliyor

Dubai merkezli Devel firmasının üretmiş olduğu araç, sahip olduğu eşsiz özellikleri ve tasarımıyla görenleri hayran bırakıyor. Pistlere özel olarak üretilen dünyanın en hızlı otomobili, 12.3 litrelik 16 silindirli motoruyla 5 bin beygir gücüne sahip ve saatte 563 kilometre sürate ulaşabiliyor.

2,2 milyon dolarlık özel kargo

Turkish Cargo, ‘’hyper’’ ismiyle de anılan, özel olarak üretilmiş 2,2 milyon dolar değerindeki lüks otomobili, korunaklı ve özel kargo taşıma kurallarına uygun şekilde, uzman ekiplerce taşınarak, başarılı özel kargo operasyonlarından birini daha gerçekleştirdi.