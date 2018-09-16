Turkish Cargo, Mexico City'yi kargo uçuş ağına ekledi

Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, 3 Ekim tarihi itibarıyla Meksika'nın başkenti Mexico City'ye hava kargo seferleri başlatma kararı aldı.

Turkish Cargo'nun Latin Amerika'da sekizinci, Amerika Kıtası'nda ise on dokuzuncu uçuş noktası olacak olan Mexico City, bayrak taşıyıcı kargo şirketinin 5 farklı kıtadaki 300'den fazla noktayı kapsayan geniş uçuş ağı ile dünyaya bağlanacak. Boeing 777F tipi geniş gövde kargo uçakları ile icra edilecek seferler, iki ayrı rotada gerçekleştirilecek. İstanbul'dan havalanacak kargo uçakları Madrid aktarmalı olarak Mexico City'ye ulaşacak. Mexico City sonrası uçaklar Bogota, Curaçao ve Maastricht rotasını takip ederek İstanbul'a dönecek. İkinci rotada ise Madrid aktarmalı olarak Mexico City'ye ulaşacak uçaklar Houston üzerinden İstanbul'a dönecek.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden birine uçacak

Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip onuncu ülkesi Meksika'nın en büyük şehri olan Mexico City ihraç ettiği taze çiçekler, bozulabilir meyve ve sebzeler, teknolojik ürünler, otomobiller ile öne çıkıyor. Mexico City'nin başlıca ithalat kalemleri arasında ise otomobil, kimyasallar, petrokimya ürünleri, tekstil ürünleri, balık, ilaç, çiçek ve diğer bozulabilir ürünler bulunuyor. Uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar, mevcut altyapısı ve gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme sağlayan Turkish Cargo; ticaret ağıyla Latin Amerika ülkeleri arasında önemli bir ticari köprü vazifesi gören Mexico City ile birlikte; hem Latin Amerika'da hem de Amerika Kıtası'ndaki arzını artırmayı hedefliyor.