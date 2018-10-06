Turkish Cargo, vahşi doğanın yırtıcılarını bulutların üzerine taşıdı

Özel kargo hizmeti kapsamında 4 kaplan, 3 aslan, 3 çita, 2 vaşak ve 1 puma Prag'dan İstanbul'a güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşam alanına yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, Çekya'da bulunan Biopark TT doğal yaşamı destekleme ve üreme merkezinden alınan canlı hayvanları, başarılı bir şekilde İstanbul'a taşıdı. Bu kapsamda 4 kaplan, 3 aslan, 3 çita, 2 vaşak ve 1 puma Prag'dan İstanbul'a güvenle getirildi. Yırtıcılara, uçuş süresince bakıcıları, görevli veterinerler ve IATA LAR (Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti. 2017 yılında, yabani hayvanların yasadışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla ‘united for wildlife buckingham palace declaration(ufw)' bildirisini onaylayan Türk Hava Yolları, canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu.