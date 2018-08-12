Türkiye, 4X100 finalinde rekor kırdı

Berlin Olimpiyat Stadı’nda altı gün süren Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın son finalinde Türkiye, 4100 metreyi ikinci bitirerek gümüş madalya kazandı. Bu dalda ilk kez Avrupa madalyası kazanan ay-yıldızlı ekip, Türkiye rekorunu da tarihinde ilk kez 38 saniyenin altına indirdi.

Yarışa sekizinci kulvarda başlayan Türkiye, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev dizilişiyle yarıştı. Son bayrak değişiminde üçüncü durumda olan Türkiye, düzlükte 200 metre şampiyonunun müthiş atağıyla Hollanda’yı geçip gümüş madalyayı kaptı.

Britanya, 4100 finalini 37.80 ile kazanırken, Türkiye 37.98’lik yeni ülke rekoruyla gümüş madalya elde etti. Hollanda ise 38.03’lük dereceyle ay-yıldızlı ekibin arkasında bir başka ülke rekoruyla bronz madalya aldı.

Seansın başındaki seçme mücadelesinde 38.30 koşarak Rio Olimpiyatları’ndaki Türkiye rekoruna ortak olan Emre, Jak, Yiğitcan ve Ramil, finalde eski rekoru 0.32 saniye geliştirdi.

Türkiye, kırdığı rekorla aynı zamanda tüm zamanlarda 38 saniyenin altında 4100 bayrak rekoruna sahip 11. ülke olmayı başardı.