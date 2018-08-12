Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 23:44

Türkiye, 4X100 finalinde rekor kırdı

Berlin 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın son yarışı olan 4100 metre finalinde Türkiye, müthiş bir dereceyle rekor kırarak Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Türkiye, 4X100 finalinde rekor kırdı

12 Ağustos 2018 23:44


Berlin Olimpiyat Stadı’nda altı gün süren Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın son finalinde Türkiye, 4100 metreyi ikinci bitirerek gümüş madalya kazandı. Bu dalda ilk kez Avrupa madalyası kazanan ay-yıldızlı ekip, Türkiye rekorunu da tarihinde ilk kez 38 saniyenin altına indirdi.


Yarışa sekizinci kulvarda başlayan Türkiye, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev dizilişiyle yarıştı. Son bayrak değişiminde üçüncü durumda olan Türkiye, düzlükte 200 metre şampiyonunun müthiş atağıyla Hollanda’yı geçip gümüş madalyayı kaptı.


Britanya, 4100 finalini 37.80 ile kazanırken, Türkiye 37.98’lik yeni ülke rekoruyla gümüş madalya elde etti. Hollanda ise 38.03’lük dereceyle ay-yıldızlı ekibin arkasında bir başka ülke rekoruyla bronz madalya aldı.


Seansın başındaki seçme mücadelesinde 38.30 koşarak Rio Olimpiyatları’ndaki Türkiye rekoruna ortak olan Emre, Jak, Yiğitcan ve Ramil, finalde eski rekoru 0.32 saniye geliştirdi.


Türkiye, kırdığı rekorla aynı zamanda tüm zamanlarda 38 saniyenin altında 4100 bayrak rekoruna sahip 11. ülke olmayı başardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç