"Türkiye, ABD’nin kararından olumsuz etkilenmez"

Türkiye’den konuyla ilgili temkinli açıklamalar gelirken, Enerji Ekonomisi Derneği kararın Türkiye’yi olumsuz etkilemeyeceğini açıkladı.

Enerji Ekonomisi Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, ABD’nin kararının dayandığı ’teröre destek’ açıklamalarını önemsediklerini belirterek, bundan sonraki süreci de yakından izleyecekleri bilgisini paylaştı.

"Türkiye’nin aleyhine olmayacak"

Başkan Trump’ın İran’ın terörist organizasyonları destekliyor açıklamasına dikkati çeken Kumbaroğlu, şöyle devam etti: "Bu durum karşısında anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerin çekilmemesini anlamak mümkün değil. Türkiye’nin İran’la ticaret hacmi enerji ithalatı nedeniyle hep açık vermiştir ve bu defterin kapatılması Türkiye’nin aleyhine olmayacaktır. Doğalgazda Türkiye’nin en pahalı alım kaynağının İran olduğunu biliyoruz. ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi Türkiye-ABD işbirliğinin geliştirilmesi için yeni fırsatlar ortaya koyabilir çünkü bölgede ABD’nin muhatabı olabilecek ve bölge için çözüm üretebilecek yegane güç Türkiye".

"İlişkilerimizi donduruyoruz"

Kumbaroğlu ayrıca, ambargonun kalkmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi olarak İranlı muhatapları ile geliştirdikleri tüm işbirliklerini bugün itibariyle askıya aldıklarını ilan ederek, "Ambargo sonrası İran konferansını dünyada ilk kez biz düzenlemiş, ambargo sonrası Türkiye’de ilk işbirliği protokolünü imzalayan kurum olmuştuk. Buna rağmen yaşanan gelişmeler nedeniyle hepsini askıya aldığımızı açıklıyorum" ifadesini kullandı.