“Türkiye, asistans hizmetlerinde dünyanın çok ilerisinde”

Geçmişi dünyada 1960, Türkiye’de ise 1996 yılına dayanan asistans sektörünün temsilcilerinden Tur Assist geçen yıl 16 bin 151 kişiye çilingir hizmeti verdi. Bu yılın ilk 8 ayında ise bu rakam 12 bin kişiyi aştı. Çilingir hizmetinde ilk sırada İstanbul yer alırken İstanbul’u Ankara takip etti. Aynı zamanda Asistans Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, Türkiye’nin asistans hizmetlerinde dünyanın çok ilerisinde olduğunu söyledi. Bu konuda sigortalılık bilincinin artması gerektiğine dikkat çeken Fenercioğlu, “Herhangi bir konut poliçesi yaptırdığınızda konutunuzda meydana gelebilecek çilingir, cam, tesisat gibi sorunlara karşı kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Herhangi bir kasko poliçesi yaptırdığınızda da araç çekimi, ikame araç desteği gibi pek çok avantajdan faydalanabilirsiniz” dedi.

“10 yılda 2.5 kat büyüdü”

Fenercioğlu, çilingir hizmetlerinin de içinde bulunduğu asistans hizmetleri sektörünün Türkiye’de çok hızlı geliştiğini ve sektörün dünyadan çok ileride olduğunu söyledi. Yıllık dosya adedinin 4 milyon 73 bini aştığı sektörün son 10 yılda 2.5 kat büyüdüğüne dikkat çeken Fenercioğlu, “Türkiye bu konuda aslında hem Avrupa’dan hem de diğer dünya ülkelerinden daha ileri hizmetler veriyor. Örneğin ülkemizde yaygın olarak kullanılan ikame araç uygulaması henüz birçok ülkede yok. Türkiye pazarı çok hızlı bir şekilde büyüdü. Bugün itibariyle asistans sektörü sigorta sektörünün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dolayısıyla örneğin Almanya’ya baktığımızda oto klüpler daha etkinken Türkiye’de ise tamamen sigorta firmaları üzerinden ilerleyen bir sektör yapısı görüyoruz” şeklinde konuştu. 25 sigorta, 4 emeklilik, 18 otomotiv ve 20 filo şirketine hizmet veren kuruluş, sektöründe yüzde 65’in üzerinde bir pazar payı ile lider konumda yer alıyor.

“Sigortalılık bilincinin artması gerekiyor”

Bu kapsamda tüketicilerde sigortalılık bilincinin artması gerektiğine dikkat çeken Fenercioğlu, tüketicilerin sigorta poliçesi yaptırmalarıyla birlikte otomatik olarak asistans hizmetlerinden faydalanabilme hakkına kavuştuklarını hatırlattı. Fenercioğlu, “Herhangi bir konut poliçesi yaptırdığınızda konutunuzda meydana gelebilecek çilingir, cam, tesisat gibi sorunlara karşı kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Herhangi bir kasko poliçesi yaptırdığınızda da araç çekimi, ikame araç desteği gibi pek çok avantajdan faydalanabilirsiniz” dedi.

Fenercioğlu son olarak şunları kaydet: “Tur Assist, bu kapsamda çeşitli hizmet paketleri de sunuyor. turassistleyasam.com üzerinden satın alınabilen konut yardım paketi “Home Pratik” ile evlerde oluşabilecek acil durumlarda tesisat, elektrik, cam değişimi ve çilingir hizmetlerini de kapsayan çözümlere rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bir diğer paket olan ‘Home VIP’ paketinde ise söz konusu hizmetlere ek olarak tesisat kırım ve onarım işlemleri sonrası sorununun yaşandığı bölge tamamıyla eski haline getiriliyor. Ayrıca MiniFIX montaj hizmetleri ve aboneliklerin taşınması hizmeti ile taşınma telaşında destek sağlanıyor”.