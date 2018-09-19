Türkiye aydınlatma sektörünün geleceği, IstanbulLight 2018'de şekillenecek

UBM Turkey tarafından, AGİD ve ATMK stratejik ortaklığı ile düzenlenen IstanbulLight 11'inci Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi'nde, büyüyen pazar değişen sektörle buluştu.

UBM Turkey tarafından organize edilen, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) stratejik ortaklığı ile düzenlenen IstanbulLight 11'inci Uluslarararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi, sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sektörün içinde bulunduğu dönüşüm ve bu dönüşüme hızlı bir şekilde adapte olunması görüşleriyle açılan etkinlik, sektör içi sinerji vurgusuyla başladı.

"Aydınlatma otomasyonu, bilimkurgu filmlerinden çıkıp telefonlarımıza geldi"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren UBM Turkey IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, sektörün önemli bir değişim içinde olduğuna dikkat çekti. Aydınlatma otomasyonu uygulamalarının bilimkurgu filmlerinden çıkıp cep telefonlarımıza ve tabletlere girdiğine dikkat çeken Dükkancı, "Hem küresel anlamda hem de Türkiye'de teknolojinin ön planda olduğu bir dönüşüm yaşanıyor. Bu değişim içinde sektörün köklü ve büyük firmaları pazar payı kaybederken, yerlerine yeni oyuncuların dahil olduğunu görüyoruz. Bu durum hem eskilerde hem de yenilerde kendilerini daha güçlü bir şekilde ifade etme gereksinimi doğuruyor. IstanbulLight, bu gereksinimlerin karşılanmasına yardımcı oluyor" dedi.

"Katma değerli gelişim oluşturmayı hedefliyoruz"

UBM Turkey Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu de konuşmasında katma değer oluşturmanın önemine vurgu yaptı. BDT ülkeleri ve Doğu Afrika ülkelerinin de katılımıyla uluslararası bir fuar olma misyonlarını yerine getirdiklerini ifade eden Marangozoğlu, bu yılki organizasyonun IstanbulLight Aydınlatma Forumu, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi ve Ticaret Sahnesi etkinlikleriyle farklı bir deneyim sağlayacağını kaydetti.

"Heyecanımızı ve hayallerimizi canlı tutuyoruz"

IstanbulLight Fuarı'nın stratejik ortakları arasında yer alan Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) Başkanı Fahir Gök ise küresel pazardaki hareketliliğe dikkat çekti. Teknoloji kaynaklı hızlı bir değişim yaşandığını belirten Gök, hem küresel pazarda hem de Türkiye'de bu hıza ayak uyduramayan firmalar olduğuna işaret etti.

Buna karşın AGİD olarak stratejik hedefleri olan, Türkiye'yi aydınlatma sektöründe üretim ve lojistik üssü haline getirmeye yönelik heyecanlarını ve hayallerini koruduklarını ifade eden AGİD Başkanı Gök, orta vadede sektörde ve ekonomideki belirsizlikleri aşarak yollarına devam edeceklerinin altını çizdi.

"Akıllı aydınlatma pazarı 2023'te üç kat büyüyecek"

IstanbulLight Fuarı stratejik ortaklarından Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ise sektörün gelişen teknolojiyle birlikte yeni alt başlıklara sahip olduğunu kaydetti. 10 yıldır hayatımızda olan LED teknolojisi ürünlerinin artık akıllı sistemlere entegre, teknolojik ürünlere dönüştüğünü belirten Onaygil sözlerine şöyle devam etti: "LED ürünleri akıllanıyor. Akıllı aydınlatma pazarı, yapılan araştırmalara göre 2023 yılına kadar üç katlık önemli bir büyüme sergileyecek. Sektör olarak hep birlikte bu duruma uyum sağlamak, birlikte hareket etmek durumundayız. Teknolojinin getirdiği değişim ve artan rekabet üretimde dışa bağımlı hale gelmemize neden oluyor. Bu durumu yerli, kaliteli ve yüksek katma değerli ürün üreterek aşabiliriz. Ürettiğimiz ürünlerin satışı ve pazarlaması içinse düzgün regülasyonlara, standartlara ve projelere ihtiyacımız var".

Sektörün gündemi usta isimlerle masaya yatırılacak

IstanbulLight Fuarı, sektördeki tüm gelişmeleri kapsayan etkinlik programlarıyla katılımcı ve ziyaretçilerini buluşturdu. Yeni yaklaşımıyla sektör profesyonellerine farklı bakış açıları kazandıran fuar; IstanbulLight Aydınlatma Forumu, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi ve Ticaret Sahnesi olmak üzere üç ayrı etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar ve BDT ülkelerinden 8 binin üzerinde sektör profesyoneline kapılarını açan organizasyonda ulusal ve uluslararası 224 katılımcı firma yer alıyor.