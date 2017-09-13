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13 Eylül 2017 14:40

Türkiye balık tüketiminde dünya ortalamasının gerisinde

Üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye’de balık tüketimi dünya ortalamasının gerisinde kaldı.

Türkiye balık tüketiminde dünya ortalamasının gerisinde

13 Eylül 2017 14:40

Avrupa ülkelerinde yıllık 25 kilogramı bulan balık tüketiminin Uzakdoğu ülkelerinde arttığını ve Japonya’da 80 kilogramın üstüne çıktığını belirten Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, Türkiye’de kişi başı yıllık ortalama tüketimin 8 kg olduğunu belirtti.


En iyi besin kaynaklarından biri kuşkusuz balık; vitaminler, proteinler, yağ asitleri, mineraller bakımında oldukça zengin olan balık ürünlerini uzmanlar haftada iki kez tüketilmesini öneriyor. Balık tüketim miktarları dünyada kültürel farklılıklara göre değişiklik gösteriyor. Japonya’da, yıllık ortalama bir Amerikalı ya da İngilize göre üç kat daha fazla balık yenirken; Türkiye’de 8 kg tüketim ile bu ortalamanın gerisinde kaldı.



Maldivler yılda 139 kilo ile birinci sırada


Balık etinin su oranının diğer et türlerine göre yüksek olduğunu olduğunu belirten Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, "Türkiye’nin, balık çeşitliliği çok fazla ancak çok az balık tükettiğimiz bir gerçek. Bunun temel sebebi yüzyıllardır süre gelen kırmızı et ağırlıklı beslenme alışkanlığımız" dedi.


Şu anda yıllık ortalama kişi başı tüketimin 8 kg olduğunu belirten Kızıltan; "Türkiye olarak daha sağlıklı bireyler olmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için balık tüketimimizi artırmalıyız. Norveç, İzlanda, Japonya gibi ülkeler ortalama kişi başı 80 kg balık tüketiyor. Birincisi sırayı ise 350 bin nüfuslu Maldivler alıyor. Bin 200 adadan oluşan Maldivler temel besin kaynakları balık ürünler ve yıllık ortalama 139 kg balık tüketiyorlar" dedi.



"Sağlıklı bir nesil için yatırımlar yapıyoruz"


Kızıltan, tüm yatırımlarını insanların sağlıklı beslenmesi için yaptıklarını belirterek, "Balık dünyadaki en sağlıklı besinlerin başında geliyor. Şirket olarak sağlıklı beslenmenin dünyada herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla yeni yatırımlar gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.




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